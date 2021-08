Miami active l’option de Goran Dragic, pas celle d’Andre Iguodala

On attendait de voir ce que le Heat allait faire avec ses « team option » sur Goran Dragic et Andre Iguodala pour l’année prochaine, respectivement de 19.4 et 15 millions de dollars.

Et, à quelques heures de la « free agency », l’équipe vient d’activer l’option du premier, mais pas celle du second.

Est-ce que ça veut dire que le Slovène sera dans l’effectif du club floridien au démarrage de la prochaine campagne, lui qui est proche de Jimmy Butler ? Pas forcément, car Miami l’a peut-être conservé… pour l’inclure dans un échange, notamment pour Kyle Lowry, celui-ci pouvant toujours rejoindre la Floride dans un « sign-and-trade ».

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un de leurs joueurs sans aucune compensation.