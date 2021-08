Un nouveau coloris de la Dreamer 2 déjà disponible

Puma reste sur du classique pour sa Dreamer 2, sortie en janvier dernier. Après avoir commercialisé des modèles unis, en jaune, rouge, puis noir et bleu, c’est au tour des « White Jointz », une version montante principalement blanche, de faire leur apparition.

La base ainsi que la semelle intermédiaire « ProFoam » utilisent ainsi du blanc et du gris clair, le tout reposant sur une semelle extérieure marron. On retrouve également le système de laçage et cette semelle imposante visant à garantir la meilleure adhérence et la meilleure traction, propres à ce modèles.

La Dreamer 2 High « White Jointz » est disponible à partir de 135 euros sur le site officiel de Puma.

—

—

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Lebron 18 Low inspirées par le film événement mettant en vedette Lebron James et les Looney Tunes.