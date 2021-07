Jalen Suggs n’oubliera pas ceux qui ne vont pas le drafter

À un peu plus de 24 heures de la Draft, les joueurs font monter la pression. Si Jalen Green estime être le meilleur joueur de la Draft, et qu’Evan Mobley pense devenir le meilleur joueur de sa génération, Jalen Suggs les a imités dans des propos relayés par The Rookie Wire.

Il faut dire qu’avec 14 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions de moyenne et une finale NCAA, le prospect de Gonzaga a délivré une saison de très belle facture. De quoi le conforter dans ses idées. « Je sais que je vais réussir dans n’importe quel système et ce, peu importe la ville dans laquelle je vais atterrir. »

Pour lui, aucune équipe ne devrait hésiter à le sélectionner. « Je dirais que les équipes qui préféreront un autre joueur que moi le paieront. Ce sera à leurs dépens. Si vous regardez mon parcours jusqu’ici, j’ai toujours gagné au plus haut niveau. Si quelqu’un préfère un autre joueur que moi, c’est son choix. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça mais je suis un compétiteur qui n’oublie pas ce genre de choses. »

« Je ne pense pas avoir une réelle faiblesse que les adversaires puissent exploiter »

Meneur solide capable de tout faire sur un terrain, Jalen Suggs se montre également lors des moments chauds comme au Final Four face à UCLA où il avait crucifié la fac californienne au buzzer à dix mètres.

Interrogé sur son style de jeu et ses carences, le meneur de 20 ans a préféré faire l’éloge de sa polyvalence. « Je pense que tous les joueurs, même les meilleurs, ont quelque chose à améliorer. Les meilleurs shooteurs peuvent s’améliorer tout comme les meilleurs dribbleurs et les meilleurs scoreurs. Je cherche à me perfectionner dans tous les domaines. Je ne pense pas avoir une réelle faiblesse que les adversaires puissent exploiter. C’est pourquoi je cherche à devenir un joueur élite dans tous les domaines. »

Attendu dans le Top 4 de la Draft derrière Cade Cunnigham, Jalen Green et Evan Mobley, Jalen Suggs a toutes les chances d’atterrir à Toronto. Si Kyle Lowry décide de s’envoler vers d’autres cieux, l’ancien de Gonzaga aura le champ libre à la mène pour montrer l’étendue de son talent.