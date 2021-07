Jalen Green s’imagine très bien dans le système des Rockets

Même s’il a impressionné les Pistons lors de son essai, Jalen Green devrait être choisi en seconde position par les Rockets, et ça lui conviendrait parfaitement.

« Je pense qu’ils ont du talent digne de superstar. Ils ont des supers joueurs. Ils courent et ils vont vite » note l’ancien arrière de l’Ignite Team. « Ils donnent l’impression d’être une équipe libre, capable de créer à partir de la lecture de jeu et de jouer en transition. Cela donne le sentiment d’avoir une attaque super excitante ».

Peut-être le meilleur attaquant de cette cuvée 2021, Jalen Green se voit déjà au poste d’arrière, profiter de la vitesse d’un John Wall ou des espaces créés par le mobile Christian Wood. Mais peut-être que les Pistons vont surprendre tout le monde, et le sélectionner pour en faire leur attaquant numéro 1.

« J’essaie d’être choisi en 1er ou en 2e, et j’espère que ça arrivera » poursuit-il. « Je pense être l’un des meilleurs joueurs de la Draft, si ce n’est le meilleur. En partant de là, je devrais être choisi par l’une des équipes les plus haut placées. Je vais juste être heureux d’être drafté. C’est un rêve qui devient réalité, et c’est tout ce qui me rend heureux. Cela va dépendre des besoins de l’équipe, de sa décision, ou de qui prendra une décision. Tout est possible dans cette Draft. On ne sait pas ce qui va se passer cette nuit-là. Une flopée d’échanges pourrait se produire. On ne sait jamais… »

Conscient qu’il va devoir bosser sa défense, Jalen Green vise le trophée de Rookie Of Year, mais il aimerait aussi déjà se faire un nom en défense pour devenir un « two-way player. » Et c’est encore à Houston qu’il s’imagine le mieux.

« Les Rockets ont une équipe excitante. Ils se projettent vers l’avant et courent. Ils se donnent à fond. Je pense être un joueur excitant, qui se projette aussi vers l’avant. Je pense donc que ça collerait bien. »