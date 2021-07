Juancho Hernangomez en colère contre les Wolves

Petit à petit, on commence à y voir un peu plus clair sur le forfait de dernière minute de Juancho Hernangomez aux Jeux olympiques, même si le flou persiste sur pas mal de points. Rappel des faits : blessé à l’épaule début juillet, l’intérieur avait été dans un premier temps écarté du groupe de la Roja.

Mais sa rééducation avait été assez rapide pour lui permettre de revenir en sélection et de participer aux Jeux olympiques, tout ça sous la supervision des médecins de Minnesota d’après les instances espagnoles.

Sauf que samedi dernier, la veille du début du tournoi, on apprenait que Gersson Rosas, le président des Wolves, avait mis son veto pour empêcher le joueur de disputer la compétition, sans aucun motif médical. Ce dernier a ensuite réfuté cette version, avancée par le président de la fédération espagnole, Jorge Garbajosa.

Un timing cruel pour le joueur

Qui a raison ? Qui a tort ? The Athletic assure surtout que le joueur est très contrarié par cette décision, notamment à cause de son timing, c’est-à-dire à quelques heures du premier match et après un voyage vers Tokyo qui a donc été inutile. Clairement, il en veut à sa franchise.

Pour ajouter à sa frustration, Juancho Hernangomez avait reçu un texto de son coach, Chris Finch, pour le féliciter de sa participation aux JO et les Wolves lui avaient affiché leur soutien sur les réseaux sociaux.

D’après nos confrères, le staff médical des Wolves était pleinement satisfait de la rééducation du joueur, mais n’aurait par contre pas donné son feu vert pour le voir enfiler le maillot de l’Espagne au Japon, préférant le voir à Minnesota pour faire des examens.

De leur côté, les dirigeants espagnols auraient pu se tourner vers la FIBA pour contester cette décision et essayer d’aligner Juancho Hernangomez, mais le timing était top serré. C’est pourquoi il a été remplacé par Xabi Lopez-Arostegui, après avoir tenté tout de même jusqu’au dernier moment de trouver une solution pour jouer.

Les Wolves ont donc désormais un joueur en colère et la franchise va devoir reconstruire une relation de confiance avec lui. À moins que cette décision ne soit avant tout lié à un échange. Un Juancho Hernangomez en pleine possession de ses moyens (donc qui n’aggrave pas sa blessure aux Jeux) avec encore deux années de contrat (14.5 millions de dollars et une seconde année non garantie) reste une monnaie d’échange particulièrement intéressante et on sait que Minnesota a un œil sur Ben Simmons…