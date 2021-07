Les Wolves intéressés par Ben Simmons ?

Le retour des évènements physiques, où les dirigeants se retrouvent tous au même endroit, est un facilitateur pour les échanges. Après des mois où ils ne se parlaient qu’au téléphone, ou par visioconférence, les présidents et GM des différents clubs étaient ainsi tous réunis à Chicago, pour le dernier Draft Combine.

L’occasion d’évaluer les prospects inscrits à la prochaine Draft, mais aussi de discuter dans les couloirs…

« Il y a un élément humain qui a disparu au cours de l’année dernière ou des 14 à 16 derniers mois, » confirme d’ailleurs Gersson Rosas, le patron sportif des Wolves, à The Athletic. « Chicago a été formidable à cet égard. Il y avait beaucoup de communication directe. Il y a eu beaucoup d’interactions, non seulement pour des échanges, mais aussi en terme évaluation, par rapport à ce que les équipes et les individus recherchent. C’est pourquoi tout le monde voulait que cette édition ait lieu, pour avoir l’opportunité d’avoir une autre plateforme pour voir les joueurs alors que nous nous préparons pour la Draft, afin d’être efficaces dans notre travail, pas seulement pour nous d’ailleurs mais aussi pour toutes les autres équipes impliquées. »

Gersson Rosas a donc pu en profiter pour prendre la température sur certains dossiers, et notamment celui qui concerne Ben Simmons, dont l’avenir à Philadelphie est particulièrement incertain.

Quel poste ? Quelle offre ?

Selon The Athletic, les Wolves feront partie des équipes intéressées si l’Australien est définitivement placé sur le marché des transferts. Selon Dane Moore, Gersson Rosas et Elton Brand ont même évoqué le sujet, mais les discussions n’étaient pas très poussées, et ça confirme que c’était surtout une prise de température.

Rien d’illogique, alors que le président du club de Minneapolis ne cache pas son intérêt pour les échanges.

« Par rapport à l’état de notre équipe et au marché dans lequel nous sommes, les échanges seront toujours le principal outil de construction de l’équipe pour nous », confirme-t-il ainsi. « Cela nous offre de la créativité, cela nous donne l’opportunité d’acquérir des joueurs pour répondre à des besoins sous différentes formes. »

Sans choix de Draft cette année (les Warriors l’ayant obtenu dans l’échange Russell/Wiggins), c’est même quasiment le seul moyen pour le club de se renforcer. Capable de jouer ailier fort, Ben Simmons pourrait d’ailleurs être un complément intéressant pour Karl-Anthony Towns, le poste 4 étant la priorité des Wolves lors de cette intersaison. Mais le contrat de l’Australien est lourd (33 millions de dollars l’an prochain) et il ne sera pas simple d’offrir un « package » qui satisfera les Sixers, le duo Rubio/Beasley étant trop léger pour récupérer le All-Star et un trade de D’Angelo Russell paraissant compliqué, étant donné ses liens avec KAT.