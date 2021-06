Quel avenir pour Ben Simmons ? Son agent discute avec les Sixers !

Au centre des critiques, au sein même de sa propre équipe, depuis l’élimination des Sixers face aux Hawks, Ben Simmons va-t-il quitter Philadelphie cet été ? La question se pose légitimement puisque son agent a évoqué son avenir avec les dirigeants des Sixers nous apprend ESPN.

Rich Paul a ainsi échangé avec Daryl Morey, le président de la franchise, et Elton Brand, le GM, au Draft Combine de Chicago cette semaine, pour faire le point sur la suite de l’aventure entre Simmons et les Sixers.

L’agent aurait clairement suggéré aux dirigeants qu’il serait judicieux de travailler ensemble sur un transfert, si c’est la solution envisagée par Brand et Morey. Les discussions vont encore se poursuivre durant l’été, mais d’après nos confrères, les Sixers sont déterminés à conserver Simmons et ce dernier n’a pas demandé à partir.

Plusieurs équipes intéressées ?

Il faut dire aussi qu’avec ses 147 millions de dollars de contrat sur quatre saisons et ses performances très moyennes en playoffs (9.9 points par match contre Atlanta…), la cote du All-Star n’est pas à son plus haut niveau actuellement.

Néanmoins, plusieurs équipes ont approché les Sixers durant le Draft Combine, pour prendre la température et voir si la franchise est vendeuse et à quel prix. Ce qui ne semble pas être le cas pour l’instant, Morey et Rivers voulant d’abord travailler avec l’Australien pour le faire progresser offensivement.