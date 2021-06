Pour Daryl Morey, tout n’est pas à jeter aux Sixers

À peine la déception du Game 7 encaissée, les Sixers étaient convoqués pour la traditionnelle conférence de presse de fin de saison.

Président de la franchise, Daryl Morey a été interrogé sur divers sujets, que ce soit le bilan de la saison, l’état actuel de la franchise ou encore l’intersaison qui se profile.

« Je ne serais pas venu ici et Doc Rivers ne serait pas venu ici si c’était une mauvaise situation. Environ 25-26 équipes adoreraient être dans notre situation »

Tout d’abord, le dirigeant tenait à rétablir certaines vérités sur la situation de l’équipe. « Honnêtement, j’ai lu beaucoup de choses que je ne comprends pas » assure ainsi Daryl Morey. « Par exemple quand les gens disent que les Sixers sont dans une mauvaise situation. Je ne serais pas venu ici et Doc Rivers ne serait pas venu ici si c’était une mauvaise situation. Environ 25-26 équipes adoreraient être dans notre situation avec un joueur de calibre MVP, des All-Stars ou quasi, des jeunes qui sont engagés sur le long terme et des vétérans. »

Pour le GM, il n’y a en effet pas péril en la demeure et cette élimination certes prématurée et décevante dans la manière, ne veut pas dire qu’il faut tout reconstruire. Il faut rappeler que les Sixers ont fini à la 1ère place de la conférence Est en saison régulière. « Nous avons une bonne base. On doit juste s’améliorer. Je dois m’améliorer et tout le monde doit s’améliorer. On possède un bon groupe dans lequel nous croyons. »

Sur les prochains mois qui serviront à renforcer l’équipe, il reste évasif. « Aucun de nous ne peut prédire l’avenir. On adore ce qu’apporte Ben (Simmons) et c’est la même chose au sujet de Joel (Embiid) et Tobias (Harris). Concernant l’avenir, on va faire ce qu’il y a de mieux afin de nous donner une chance de remporter le titre. »

« Si on se fait sortir au deuxième tour, ça veut malheureusement dire que nous ne sommes pas assez bons pour aller décrocher un titre NBA »

Un Daryl Morey certes protecteur mais qui tient à mettre chacun devant ses responsabilités.

« Je pense que certains joueurs doivent s’améliorer sur des domaines assez simples. » S’il ne désigne pas directement Ben Simmons, le GM y fait forcément référence. « Il faut être meilleur en attaque. Ça ne fait que deux jours. Je pense que si on regarde le Game 7 un paquet de fois, on a conscience que si on exécute mieux, on gagne. Mais c’est comme ça, on ne l’a pas fait. Si on se fait sortir au deuxième tour, ça veut malheureusement dire que nous ne sommes pas assez bons pour aller décrocher un titre NBA. »

Critiqué par toute la sphère NBA notamment suite à un article sorti par Fox Sports sur ses difficultés en playoffs et son éthique de travail déficiente, le cas de l’Australien a été logiquement abordé.

« Doc a parlé avec Ben pendant un long moment et ils ont discuté des prochaines étapes à franchir » confie encore Daryl Morey. « Le fait est que tout le monde doit se regarder dans une glace et trouver les moyens de s’améliorer. Chaque joueur a des domaines sur lesquels il doit travailler […] Ben est comme tous les autres joueurs. Ils font tous partie de la franchise. Le lien que Doc Rivers a avec chaque joueur est vraiment fort. Nous nous attendons à ce que les joueurs soient prêts à tout faire pour gagner. »

Comme il n’a jamais peur de chambouler ses effectifs, Daryl Morey sera assurément l’un des acteurs à suivre cet été.