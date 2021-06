Doc Rivers veut vraiment aider Ben Simmons

Vingt-quatre heures après l’élimination des Sixers face aux Hawks, Doc Rivers est longuement revenu sur l’échec de Ben Simmons, auteur d’un affreux 34% aux lancers-francs en playoffs, et incapable de prendre le moindre tir dans le « money time ». Le meneur des Sixers est tétanisé au moment de shooter, au point même de faire l’impasse sur un dunk tout cuit dans le dernier quart-temps du Game 7.

Alors que des rumeurs l’envoient déjà loin de Philadelphie, et qu’il aurait choisi de ne pas aller aux Jeux olympiques pour travailler, Doc Rivers assure que la franchise est prête à tout pour aider son joueur.

« Je crois, sans entrer dans les détails, qu’on sait ce qu’il faut faire et comment » répond le technicien à propos des exercices qu’il faudra mettre en place cet été. « On peut travailler tout le temps, mais si ce n’est pas fait comme il faut, on peut ne jamais progresser. Après une année passée ici, je crois vraiment qu’on a identifié le pourquoi et le comment, et qu’on doit désormais faire notre part du travail. On a du travail à faire. Ce ne sera pas facile. Mais c’est clairement un boulot que Ben peut faire. »

Très bon défenseur et excellent passeur, Ben Simmons était critiqué depuis ses débuts pour son incapacité à shooter à 3-points. Aujourd’hui, c’est aux lancers-francs qu’il craque.

« Je ne peux pas imaginer ce que Ben vient de traverser… »

« Nous ne cachons pas que Ben doit devenir un meilleur shooteur de lancers-francs et un shooteur de lancers-francs plus confiant », poursuit Doc Rivers. « Si cela arrive, je crois vraiment que beaucoup d’autres parties de son jeu suivront. Si vous vous souvenez, avant le début de la saison, la première chose que j’avais dite, c’est : ‘Nous devons l’amener sur la ligne des lancers dix fois par soir’. Et je veux qu’il aille sur la ligne dix fois par soir. Il faut donc travailler pour qu’il y parvienne. Mais si nous pouvons l’y amener, son jeu passera à un autre niveau. »

Au passage, Doc Rivers assure qu’il croit en son joueur. La veille, il avait pourtant émis des doutes sur la capacité de Ben Simmons à mener les Sixers vers le titre…

« Je crois en Ben. Je suis toujours très optimiste avec Ben. Mais il y a du travail. Il y a du travail. Il y en a… Et Ben sera prêt à le faire. Parfois, il faut traverser certaines choses pour les voir, et ne pas se voiler la face. Je ne peux pas imaginer ce que Ben vient de traverser… Il est tellement très bon dans tout ce qu’il fait, et il y a des secteurs qu’il peut corriger rapidement, à mon avis, et s’améliorer, et ça l’amènera à un autre niveau. Et, vous savez, parfois vous ne savez pas pourquoi vous vivez des moments différents, vous voyez ce que je veux dire ? Mais cela peut en faire partie, et je vois ça comme un grand défi, mais certainement un défi réalisable. »