Entre les devoirs d’été et les Jeux olympiques, Ben Simmons aurait fait son choix

Cela fait désormais huit ans qu’on n’a plus vu Ben Simmons sous le maillot australien, et a priori, ce ne sera pas pour cette année… Au lendemain de l’élimination des Sixers et de son fiasco personnel, Simmons aurait décidé de faire une croix sur les Jeux olympiques. Selon ESPN, la raison serait simple : il préfère passer son été à bosser, et on imagine qu’il va concentrer ses efforts sur le shoot, et ce, quelle que soit la distance puisqu’il a terminé les playoffs avec un affreux 33% aux lancers-francs.

Troisième nation mondiale au classement FIBA, l’Australie va entamer sa préparation pour les Jeux olympiques à Los Angeles, avant d’affronter les Etats-Unis, l’Argentine et le Nigéria à Las Vegas.

Malgré le très probable forfait de Simmons, les Aussies viseront tout de même une médaille avec des éléments comme Patty Mills, Joe Ingles, Aron Baynes ou encore Matthew Dellavedova. Et peut-être Matisse Thybulle pour représenter les Sixers.