Le président des Wolves assure que le forfait de Juancho Hernangomez est médical

Que s’est-il passé pour que Juancho Hernangomez soit bloqué par les Wolves la veille du démarrage des Jeux olympiques de Tokyo, alors qu’il semblait suffisamment remis pour faire partie du groupe de la Roja ?

Président de la fédération espagnole, Jorge Garbajosa a nommément accusé le président de Minnesota.

« Juancho voulait jouer les Jeux olympiques, mais ce ne sera pas le cas. On a fait d’innombrables réunions médicales et on n’a jamais reçu un ‘non’, mais un ‘oui’. On n’avait aucun problème avec les Wolves ou la NBA. C’est la décision d’une personne, pas du staff médical, je parle ici du président de la franchise, Gersson Rosas. »

Si ce n’est pas médical, c’est peut-être que le dirigeant des Wolves prépare un échange (Ben Simmons ?) incluant Juancho Hernangomez et qu’il ne peut pas se permettre que l’Espagnol aggrave sa blessure à l’épaule…

Face à la polémique, Gersson Rosas a en tout cas publié un court communiqué de réponse.

« Nous soutenons la décision de nos internationaux de jouer avec leur équipe nationale et nous apprécions la passion de Juancho et de la Fédération espagnole pour représenter leur pays. Malheureusement, nous avons affaire à une blessure active. Sur la base des recommandations du médecin de notre équipe, Juancho a besoin de temps pour se remettre de sa blessure et faire sa rééducation, et ce délai empêche la disponibilité de Juancho pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le plan de récupération déterminé est la meilleure voie à suivre pour permettre à Juancho de guérir correctement » peut-on ainsi lire sur le site des Wolves.