Pas de Jeux olympiques pour Juancho Hernangomez, bloqué par le président des Wolves !

C’est le dernier épisode d’une série à suspense pour Juancho Hernangomez. En effet, en quelques jours, l’intérieur espagnol est passé du forfait pour les Jeux olympiques suite à une blessure à l’épaule, à un retour dans le groupe officiel pour la compétition.

Et à la veille du début des hostilités, on apprend finalement que le joueur des Wolves ne foulera pas les parquets de Tokyo. Pourquoi ?

« Juancho voulait jouer les Jeux olympiques, mais ce ne sera pas le cas », a confirmé Jorge Garbajosa, le président de la fédération espagnole. « On a fait d’innombrables réunions médicales et on n’a jamais reçu un ‘non’, mais un ‘oui’. On n’avait aucun problème avec les Wolves ou la NBA. C’est la décision d’une personne, pas du staff médical, je parle ici du président de la franchise, Gersson Rosas. »

La décision est donc venue de tout en haut, et Jorge Garbajosa ne comprend pas, puisque d’après l’ancienne star de la « Roja », les échanges avec la franchise sur l’état de santé du joueur étaient bons jusqu’alors.

« Quatre heures avant le match contre Team USA, on a fait une réunion entre les médecins de la sélection et ceux des Wolves », raconte-t-il. « Ces derniers ont félicité Juancho et notre staff pour sa rééducation. Il avait eu l’autorisation de la franchise de jouer, avec des examens à passer après les Jeux olympiques. De cet instant jusqu’à la décision finale, il y a eu une série de faits qui prouvent que la décision n’est pas médicale du tout. Même le coach des Wolves a félicité Juancho pour sa présence à Tokyo. Il pouvait jouer, il n’y a aucun doute là-dessus. »

Forcément, cette annonce a beaucoup touché son frère, Willy Hernangomez, déçu de ne pas disputer le tournoi avec Juancho, qui sera remplacé dans le groupe des 12 Espagnols par Xabi Lopez-Arostegui.