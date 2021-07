Comme l’expliquait Vincent Collet cette semaine en (visio)conférence de presse, les joueurs ont parfois tendance à jouer sur la réserve pour les matchs amicaux, de peur de se blesser et de rater l’échéance qui arrive à grands pas…

Malheureusement pour Juancho Hernangomez (2m06, 25 ans), c’est le pire scénario qui s’est déroulé hier, avec une luxation à l’épaule gauche, survenue lors du match contre la France à Malaga, sur un choc assez violent face à la montagne tricolore, Moustapha Fall.

« À l’heure actuelle, le staff médical de la Fédération travaille en contact permanent avec les Minnesota Timberwolves, la franchise NBA d’Hernangomez, pour décider du traitement. La FEB regrette cette malheureuse blessure qui a terni la victoire face à l’Equipe de France. À l’heure actuelle, la seule préoccupation de toutes les parties est la santé du joueur et qu’il récupère le plus rapidement et de manière satisfaisante possible et qu’il retourne de toutes ses forces vers les terrains » expliquait d’abord la Roja.

Mais si près du but, le champion du monde 2019 doit finalement renoncer aux Jeux Olympiques, ainsi que l’a officiellement annoncé la fédération espagnole. Ailier athlétique et polyvalent, Juancho Hernangomez avait notamment tourné à 10 points et 5 rebonds pour la Roja lors de la dernière Coupe du Monde.

Après Anthony Edwards qui a dû quitter le camp de Team USA après une vilaine entorse à la cheville, Juancho Hernangomez est donc le deuxième membre des Timberwolves renvoyé à l’infirmerie pendant l’intersaison…