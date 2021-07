Match de préparation : la France en manque de solutions face à l’Espagne

Ce n’est jamais simple de commencer une préparation. Surtout quand on défie la référence en Europe, sur ses terres, sans le meilleur défenseur de la NBA (Rudy Gobert), son capitaine (Nicolas Batum) et son meneur titulaire (Thomas Heurtel).

En leurs absences, Nando De Colo et Evan Fournier prennent leurs responsabilités à la création. Le long de son banc, Vincent Collet demande à ses deux joueurs vedettes d’annoncer des systèmes courts afin de vite pouvoir attaquer les extérieurs espagnols. À base de jeu à deux, les deux cadres régalent et ils mettent leurs coéquipiers sur les bons rails.

Auteur de bons matchs en saison régulière avec les Nets, Timothé Luwawu-Cabarrot arrive avec confiance. Son premier passage est très bon, et trouvé par deux fois au bout de chaîne à la suite d’un joli jeu de passes, il score assez facilement. Son pote de la génération 95 Guerschon Yabusele l’imite et la France domine ce premier acte (24-21).

Le duo Fournier/De Colo aux platines !

Fâchés, les Espagnols haussent le niveau d’intensité en défense. Plus présents sur les lignes de passe, ils utilisent surtout davantage la qualité de passe de Marc Gasol en attaque. Ce n’est plus le « Big Marc » de Memphis, mais son intelligence défensive permet à son équipe d’obtenir des possibilités de jeu sur transition… En deux temps, trois mouvements, l’Espagne redevient cette nation redoutable, capable de vite faire circuler le ballon et surtout vite remonter le terrain. Rudy Fernandez envoie deux bombes à 3-points, imité par Alberto Almade. Un orage s’abat sur l’équipe de France, et pour ne rien arranger, Pau Gasol participe aussi à la fête. À la pause, l’Espagne mène 44-38.

La mi-temps a fait le plus grand bien aux hommes de Vincent Collet. Comme lors de la première période, De Colo et Fournier sont au four et au moulin. Malgré les prises à deux de leurs adversaires, ils arrivent toujours à trouver une solution. Ils ont cette faculté à toujours pouvoir provoquer le « switch » défensif, et la France profite de leur talent pour jouer les yeux dans les yeux avec les Espagnols.

Sur son banc, Sergio Scariolo n’est pas satisfait, il demande à ses hommes d’être plus durs en défense. Côté attaque, il demande plus de justesse, et Ricky Rubio prend les choses en main, avec notamment un énorme tir à 3-points qui fait exploser la salle.

Le show Sergio Rodriguez

À ses côtés, un autre Catalan se met en valeur. Il a 41 ans, n’a pas porté le maillot de la sélection depuis quatre ans mais c’est une légende du basket ! Pau Gasol a encore de jolis restes et sa seule présence fait du bien à son équipe. Présent aux rebonds, il fait mal à Fall qui peine devant la roublardise de l’ancien pivot des Lakers. La France n’arrive plus à scorer le moindre panier, et la mauvaise nouvelle, c’est que Fournier et De Colo semblent fatigués (65-58).

En face, les Espagnols semblent avoir du jus, et ils ne lâchent jamais rien. La rotation est riche, et c’est au tour de Sergio Rodriguez de prendre le jeu en main. Passe aveugle, drive ou tir à longue distance, c’est lui qui scelle le sort de la rencontre. Face à lui, le rookie Petr Cornelie va malheureusement glisser devant les dribbles chaloupés du barbu espagnol (75-60). Ce qui est séduisant, c’est que la France va se battre jusqu’au bout et ne rien lâcher. Encore et toujours, Fournier et De Colo se comportent en leaders, tandis que TLC et Vincent Poirier montrent aussi de belles choses.

Match aller pour l’Espagne qui s’impose finalement 86-77. Les deux équipes vont se retrouver à l’AccorArena ce samedi. La France devra faire quelques ajustements, mais globalement les hommes de Vincent Collet ont montré de belles choses ce soir, surtout par rapport à toutes les absences.