Jeux olympiques : Juancho Hernangomez fait bien partie des 12 de la Roja

Dans l’avion espagnol pour Las Vegas, Juancho Hernangomez ne savait pas s’il serait de celui pour Tokyo ce mardi après sa luxation à l’épaule gauche subie face à la France lors du premier match de préparation de la Roja à Malaga.

Mais Sergio Scariolo et son staff ont confirmé sa présence en délivrant aujourd’hui la liste officielle de la sélection ibère pour les JO de Tokyo, dont l’ailier des Wolves fait partie. À l’inverse, Pierre Oriola, Darío Brizuela et Xabi López-Aróstegui ont été les derniers joueurs coupés.

Remis bien plus rapidement que prévu, et suivi de près par sa franchise de Minnesota qui lui a donné son feu vert, le deuxième Hernangomez de la Roja tiendra bien sa place pour les JO.

Avec Pau et Marc Gasol, mais aussi Alex Abrines et la nouvelle pépite Usman Garuba, plus les vétérans Victor Claver, Rudy Fernandez ou Sergio Llull, cette équipe d’Espagne a encore du talent à tous les postes…

LA LISTE DES 12 JOUEURS DE L’ESPAGNE

Pau Gasol

Rudy Fernandez

Sergio Rodriguez

Ricky Rubio

Victor Claver

Marc Gasol

Willy Hernangomez

Usman Garuba

Alberto Abalde

Alex Abrines

Sergio Llull

Juancho Hernangomez