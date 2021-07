Eric Gordon utilisé par Houston pour monter à la Draft ?

Les Rockets joueront les premiers rôles lors de la Draft. De nombreuses rumeurs assurent que Houston tente ainsi de mettre la main sur le premier choix mais, si elle reste à la deuxième place, la franchise texane devrait sélectionner Jalen Green, d’autant qu’Evan Mobley et de Jalen Suggs ont refusé de se rendre aux Rockets pour des essais privés.

En plus de mettre la main sur Jalen Green ou Cade Cunningham, Houston va utiliser ses picks #23 et #24. Soit pour sélectionner des rookies ou en les utilisant comme monnaies d’échange, comme l’assure The Athletic.

Avec l’un de ses deux choix, Houston aurait notamment l’intention de transférer Eric Gordon pour monter à la Draft. Blessé à l’aine une grande partie de la saison, le shooteur n’est plus en odeur de sainteté chez les Rockets, qui cherchent à repartir sur de nouvelles bases.

À 32 ans et malgré ses trois ans de contrat à quasiment 60 millions de dollars, l’arrière a encore de belles années devant lui en tant que sixième homme. C’est pourquoi Indiana, en quête d’un joueur d’expérience, se serait déjà renseigné à son sujet pour un éventuel échange contre son 13e choix de draft.