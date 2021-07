Les Pacers seraient ouverts à un échange pour leur 13e choix de Draft

L’arrivée de Rick Carlisle sur le banc des Pacers est la preuve que la franchise est ambitieuse. Les dirigeants l’ont annoncé, ils veulent « gagner maintenant » et c’est pourquoi la perspective de choisir en 13e position de la Draft n’est pas la plus réjouissante.

Les meilleurs talents auront été sélectionnés et à moins d’avoir la main heureuse, le joueur en question sera un rookie moyen, avec ses qualités certes mais surtout des limites handicapantes pour une équipe qui vise les playoffs et veut au moins passer le premier tour.

Eric Gordon dans le viseur ?

Voilà pourquoi, d’après l’Indy Star, la franchise est ouverte à un échange de son 13e choix. Soit pour monter dans cette Draft, ou plutôt pour dénicher un joueur confirmé qui peut renforcer immédiatement le groupe.

Nos confrères soulignent que les dirigeants cherchent un joueur avec au moins encore deux années de contrat et ils auraient discuté avec les Rockets. Pour cause : deux années de contrat et une certaine expérience, c’est typiquement le profil d’Eric Gordon. Le shooteur a fait ses classes à Indiana, et on peut être sûr qu’il ne serait pas contre un retour dans cet Etat, dans une franchise candidate aux playoffs, et non en reconstruction comme Houston.