Evan Mobley et Jalen Suggs snobent les Rockets

Alors qu’il se murmure que les Rockets multiplient les approches auprès des Pistons pour tenter de récupérer leur 1er choix, et ainsi sélectionner Cade Cunningham, les dirigeants ont tenté de faire venir Evan Mobley et Jalen Suggs pour des essais privés. Le Top 4 de la prochaine Draft semble gravé dans le marbre, et les Rockets voulaient voir ces deux joueurs avant de définitivement opter pour Jalen Green.

Sauf que ESPN rapporte que les deux stars universitaires ne viendront pas… Leurs agents n’ont pas souhaité qu’ils se rendent à Houston car le but n’était que de les voir à l’œuvre pour d’éventuels échanges plus tard. Clairement, Houston n’a pas l’intention de sélectionner l’un de ces deux joueurs, mais le département « scouting » veut compiler le maximum de données sur cette cuvée 2021.

Au final, Evan Mobley et Jalen Suggs ne viendront pas, et le premier devrait donc rejoindre Cleveland, tandis que le second est attenu du côté de Toronto.

Quant aux Rockets, ils se préparent donc à sélectionner Jalen Green, peut-être le meilleur attaquant de cette Draft. Un vrai arrière-scoreur, et on verra s’il a les épaules et le talent pour devenir un « franchise player ».