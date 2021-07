Les Cavaliers accélèrent pour échanger Collin Sexton et Kevin Love

Annoncés sur le départ depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Collin Sexton et Kevin Love risquent fort de ne plus faire partie de l’effectif des Cavaliers dans les prochains jours. The Athletic annonce ainsi que les Cavs ont contacté d’autres franchises pour leur échanger leurs deux joueurs.

Un secret de polichinelle, tant les noms de Collin Sexton et Kevin Love ne cessent d’être mentionnés dans les rumeurs de transfert ces derniers temps. Et si les dirigeants de Cleveland ne devraient pas avoir trop de mal à trouver preneur pour leur arrière de 22 ans, difficile d’en dire autant pour leur intérieur de 32 ans.

Une réputation de soliste

Auteur du meilleur exercice de sa carrière en 2020/21, avec 24.3 points, 3.1 rebonds et 4.4 passes de moyenne, à 48% aux tirs, 37% à 3-points et 82% aux lancers-francs, Collin Sexton ne semble pourtant pas être désiré par les Cavaliers, malgré ses progrès constants.

En cause : son éligibilité à une prolongation de contrat dès cet été, qui n’enchante visiblement pas ses dirigeants puisqu’ils ne paraissent pas disposés à conserver le 8e choix de la Draft 2018 à n’importe quel prix.

Pire encore, en dépit de son talent naturel et de ses qualités offensives certaines, Collin Sexton ne ferait pas l’unanimité dans le vestiaire de Cleveland, compte tenu de sa réputation de soliste. D’où la volonté des Cavs de s’en séparer, à un an de la fin de son contrat rookie, même s’ils ne pourront probablement pas tirer une très bonne contrepartie de leur jeune arrière.

Le contrat de Love effraie

Pour ce qui est de Kevin Love, la situation est davantage complexe. Clairement sur la pente descendante depuis trois saisons, le champion 2016 est plus souvent présent à l’infirmerie que sur les parquets NBA. Un problème pour un joueur qui doit toucher près de 60 millions de dollars sur les deux prochaines années…

Et si son profil d’intérieur fuyant peut toujours bénéficier à un paquet d’équipes, rien ne dit que Kevin Love est en mesure d’apporter suffisamment dans la ligue, aujourd’hui. Surtout s’il n’a plus la tête au basket, ce qu’il a cependant démenti récemment, après son forfait de dernière minute avec Team USA.

La tâche s’annonce ainsi compliquée pour Koby Altman, le GM des Cavaliers, qui espère très certainement trouver un accord avec une autre franchise, d’ici au 29 juillet, soir de la Draft.