Kevin Love n’envisage pas de prendre sa retraite

La présence de Kevin Love dans les 12 joueurs de Team USA pour les Jeux olympiques avait surpris. Son retrait, à quelques jours du départ pour Tokyo, a fait de même… et soulevé d’autres questions.

Après une dernière campagne extrêmement frustrante, marquée par une blessure au mollet qu’il n’a jamais réussi à soigner, des défaites, des tensions avec les dirigeants et des colères de plus en plus visibles, l’intérieur voulait retrouver du plaisir lors des JO, pour repartir du bon pied et prouver qu’il peut toujours briller sur les parquets.

Sauf que ça ne s’est pas du tout passé ainsi, Kevin Love apparaissant très loin de sa forme physique optimale.

Peu utilisé par Gregg Popovich, en difficulté à la fois offensivement et défensivement, il a donc préféré se retirer, car il y avait peu de chances qu’il soit réellement utile à Team USA, et que l’expérience soit vraiment positive.

Encore 60 millions de dollars jusqu’en 2023

Néanmoins, son forfait de dernière minute pose beaucoup de questions : Kevin Love peut-il vraiment retrouver son niveau physique ? Peut-il encore être utile aux Cavaliers ? A-t-il simplement perdu l’envie de jouer au basket ? Selon Cleveland.com, l’intérieur veut toujours jouer et n’a en tout cas pas envisagé de prendre sa retraite Il compte ainsi bien aller au bout de son contrat, avec encore 60 millions de dollars jusqu’en 2023.

Comme il le confiait récemment, il doit toutefois accepter de n’être plus qu’un « role player », malgré son salaire.

« Je comprends qu’être cette première option, ce gars qui joue 35 minutes et touche 20 fois le ballon par match, c’est probablement du passé. Je n’essaie pas du tout de me mettre des limites. Tant que je me sens bien, je sais que je peux bien jouer. Je vais faire de mon mieux, comme je l’ai toujours fait. Mais je crois aussi que si on me demande de faire des choix dans ma carrière, pour qu’une équipe gagne, je suis plus que prêt à le faire. »