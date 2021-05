Considéré comme « perso », Collin Sexton répond aux critiques

C’est le The Athletic qui s’est fait l’écho ce week-end de critiques de Cavaliers mais aussi de remarques d’adversaires : Collin Sexton serait considéré comme un joueur perso, et son style de jeu, avec des œillères, agacerait sérieusement dans l’équipe. Au point que certains estiment qu’il serait idéal comme 6e homme, et ce même s’il réalise sa meilleure saison en carrière que ce soit aux points, aux passes, aux interceptions mais aussi au pourcentage aux tirs.

Des critiques qui sont arrivées jusqu’à ses oreilles, et forcément, il n’est pas content. « Chacun a le droit d’avoir son opinion, et tout le monde dira ce qu’il a envie » a-t-il répondu après l’entraînement. « Je prends des morceaux de ce qui se dit, mais pas tout. Ils ont le sentiment que je ne suis pas bon dans un domaine, alors je vais faire en sorte de leur prouver qu’ils ont tort. Je vais simplement jouer, et prouver qu’ils se trompent. »

Comme Darius Garland et Matthew Dellavedova devraient manquer la rencontre de ce soir face aux Suns, Sexton débutera la rencontre comme meneur de jeu, et forcément, il sera observé de très près. « J’entends. Je lis. On en parle. Avec mes coéquipiers. Au final, je ne peux pas y échapper » poursuit-il. « Je sais que tout le monde est là ici pour aider les autres, et je veux aider les autres. Quand je dis quelque chose, je ne veux pas qu’ils aient l’impression que je les affiche ou que je parle pour ne rien dire. Il n’y a pas de mauvais gars dans notre équipe, et le seul objectif est de gagner. »

Ce que Cleveland n’a pas fait depuis six matches…