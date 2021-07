Axel Toupane devient le sixième Français champion NBA

Même s’il n’a participé qu’à quatre petits matchs dans ces playoffs 2021 (pour 1.3 point et 1.0 rebond de moyenne), et aucun lors des Finals, Axel Toupane dispose bel et bien d’un statut de champion NBA depuis cette nuit !

Signé par les Bucks au mois de mars dernier, juste après être passé par la case G-League, l’ailier de 28 ans devient par conséquent le sixième Français à remporter le titre NBA. Il succède ainsi à ses compatriotes Tony Parker (2003, 2005, 2007 et 2014), Ian Mahinmi (2011), Rodrigue Beaubois (2011), Ronny Turiaf (2012) et Boris Diaw (2014).

Une belle récompense pour Axel Toupane, qui s’exprimait encore dans nos colonnes en amont de ces Finals, et qui a connu un parcours tumultueux depuis ses débuts en NBA en 2016.

Outre les Bucks, le natif de Mulhouse est également passé par les Nuggets et les Pelicans, entre les exercices 2015/16 et 2016/17, avant de finalement retourner en Europe puis de retenter sa chance aux États-Unis, en passant par l’antichambre de la Grande Ligue pour décrocher un strapontin en NBA.

Et c’est finalement dans le Wisconsin que le Français a posé ses valises depuis peu, peinant certes à s’imposer dans la rotation de Mike Budenholzer, mais trouvant sa place dans le groupe grâce à son professionnalisme.

« Free agent » cet été, Axel Toupane se concentrera plus tard sur sa situation contractuelle, puisque plusieurs jours de célébration l’attendent désormais à Milwaukee, où la fête promet d’être magnifique !