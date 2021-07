Interview Axel Toupane : « Toute l’expérience accumulée me servira pour le futur »

Il y a un Français en NBA, et c’est Axel Toupane ! A 28 ans, sa carrière n’a pas été un long fleuve tranquille avec des passages à Denver, New Orleans, puis un retour en Europe dans des grosses cylindrées, avant de passer par la case G-League pour taper dans l’oeil des recruteurs NBA. Milwaukee lui a donné sa chance et dans quelques heures, il va être sur la plus grande des scènes : une finale NBA !

Axel, à quelques heures de débuter les Finals NBA 2021, qu’est-ce que l’on ressent à l’approche de la série la plus importante de la saison ?

Beaucoup d’excitation. C’est un moment particulier pour tout joueur. Jouer une finale NBA, c’est un rêve. Mais il faut garder le cap, prendre ce qui à prendre et tout donner pour sortir victorieux de ce match. C’est une longue saison, des playoffs assez durs et intenses et se dire qu’on est dans l’une des deux meilleures équipes de la ligue fait énormément plaisir.

Quand vous remportez ce match 6 face aux Hawks, il n’y a pas d’explosion de joie. On sent que tout le monde se sent soulagé et focalisé sur le prochain match…

Oui, après c’est un match où on a eu de l’avance et ils sont revenus. Contre Atlanta mais aussi contre le Heat ou les Nets, rien n’a été simple. On perd contre les Hawks le premier match avec un gros match de Trae Young. Puis, ils reviennent à 2-2, la blessure de Giannis. Donc rien n’a été simple. Mais à chaque fois, on a pu, en équipe, renverser la vapeur dans notre sens. Maintenant, il nous reste une série à aller gagner et une bague à aller chercher. Rien ne sera simple, mais je pense que nous sommes prêts et surtout rien lâcher.

« Ici aux Etats-Unis, il faut toujours être positif sur le banc, ne pas montrer d’états d’âme »

Quand Giannis Antetokounmpo se blesse au genou, est-ce que le doute s’installe dans le groupe ?

Pas le doute, mais un peu de peur. Déjà, ce n’est jamais facile de voir un joueur se faire mal. En plus, c’est ton meilleur joueur et il a un rôle important. Il fallait donc lui montrer du soutien sans s’affoler. Cela fait très longtemps que cette équipe a envie d’aller en Finals, très longtemps qu’elle rêve de remporter un titre. Donc, tout le monde a voulu élever son niveau de jeu pour montrer qu’il y avait aussi de grands joueurs dans cette équipe. Brook Lopez, Kris Middleton ou Jrue Holiday ont montré le chemin. Maintenant, ce n’est pas une très grosse blessure pour Giannis. On espère qu’il pourra jouer, parce avec nous sommes encore plus forts avec lui.

D’un point de vue personnel, ce n’est pas très frustrant de ne pas être sur le terrain ?

Frustrant non. Après c’est sûr qu’à un certain niveau, tu as envie de jouer, d’aider les autres autrement que par des encouragements. Nous sommes tous des compétiteurs. Mais, tout le monde a son rôle et son importance. Ici aux Etats-Unis, il faut toujours être positif sur le banc, ne pas montrer d’états d’âme. De toute façon, toute l’expérience accumulée me servira pour le futur, c’est certain. Moi, tous les jours je me lève et je bosse avec beaucoup d’envie et ça c’est le plus important. J’ai toujours voulu être basketteur pour vivre ces moments. C’est une vraie fierté et un long chemin parfois semé d’embuches mais qui méritait d’être vécu.

« La série de KD est dingue et on va l’emporter dans un match 7 incroyable. C’est vraiment passionnant de vivre ça de près »

Pour revenir aux Suns, c’est une petite surprise de les voir en Finals NBA ?

Surprise ? Je ne sais pas. C’est quand même une équipe qui a terminé avec le 2e meilleur bilan de la ligue et elle était invaincue dans la bulle. Alors oui, c’est une surprise parce que peut-être que l’on attendait les Lakers ou Clippers, mais les Suns sont redoutables. Ils méritent d’être là et rien n’en sera simple pour nous. J’espère que ce sera une belle finale.

Avant que cette finale commence, quels sont vos meilleurs souvenirs de cette aventure ?

Le premier match face au Heat, c’était fou. On sentait une certaine pression. Très physique. Surtout que l’on sortait d’une fin de saison régulière où on avait joué les petites équipes. Là, directement playoffs face au Heat réputé pour être une équipe physique. C’est eux qui nous avaient battus l’an dernier. On voulait notre revanche et les fans aussi.

Je garde aussi en tête la série face au Nets. Des matchs tellement intenses, face à des gros joueurs. La série de KD est dingue et on va l’emporter dans un match 7 incroyable. C’est vraiment passionnant de vivre ça de près.

On espère que le prochain souvenir sera la bague NBA …

C’est ça, on espère et on y croit !

Propos recueillis par téléphone