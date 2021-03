Axel Toupane décroche un contrat avec les Bucks

Très bon dans la « bulle » avec les Santa Cruz Warriors, Axel Toupane a tapé dans l’œil des Bucks puisque The Athletic annonce que Milwaukee a décidé de le signer en « two-way contract ». Comme la saison de G-League est terminée, le règlement autour de ces contrats a changé, et le Français ne sera pas limité en nombre de matches, et il pourra même disputer les playoffs.

Révélé par son passage aux Nuggets en 2016, le Français n’a pourtant jamais confirmé par la suite, et il était d’ailleurs déjà passé par les Bucks. C’était en 2017, et il n’avait pas inscrit le moindre point en deux matches. La saison suivante, on le retrouve aux Pelicans, et c’est aussi un échec.

Finalement, le Français revient en Europe, et il dispute le Final Four de l’Euroleague avec le Zalgiris Kaunas. Après des passages à l’Olympiakos et Malaga, il revient finalement en France, à la SIG, avec une clause pour revenir en NBA. Il rejoint ainsi le camp des Warriors, et c’est finalement en G-League qu’il se montre avec ses 17.9 points et 8.1 rebonds de moyenne dans la « bulle », afin de retrouver la grande ligue.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.