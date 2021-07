Steve Kerr donne des nouvelles de Klay Thompson

Comme l’an passé, l’été des Warriors sera consacré à la remise en forme de Klay Thompson. En espérant cette fois que l’arrière All-Star ne subisse pas une terrible rechute, et qu’il puisse retrouver les terrains.

Il y a quelques jours, le GM Bob Myers avait prévenu qu’il ne serait pas prêt pour le « training camp » fin septembre, et lundi, c’est Steve Kerr qui a donné des nouvelles de son joueur.

« Pour l’instant, il n’y a aucun contact, mais il commence vraiment à bouger sur le terrain » explique le coach des Warriors. « En fait, il est encore bien loin de pouvoir faire du cinq-contre-cinq. Mais c’est une grande étape de franchie quand on recommence à courir après une blessure au tendon d’Achille. »

James Wiseman sera prêt pour le camp

Pour Steve Kerr, le fait de pouvoir courir fait du bien au moral…

« C’est un immense coup de boost sur le plan psychologique. Le reste du corps suit, on commence à ressentir des courbatures et des douleurs, et ça fait du bien qu’on a été longtemps absent. Il en est là. »

Le coach de Golden State en a aussi profité pour donner des nouvelles de James Wiseman, qui avait manqué la fin de saison après une opération au genou. « Il est pile-poil dans le calendrier, et l’équipe médicale m’a dit qu’il serait prêt pour le camp » a ainsi conclu l’entraîneur de Golden State au sujet de ce point sur ses blessés.