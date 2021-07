La soirée de toutes les frustrations pour Devin Booker

Deandre Ayton avait prévenu. Avant ce Game 4, le pivot avait déclaré que Devin Booker était « assez effrayant » quand il sortait d’un mauvais match. Et c’était le cas après son Game 3 raté (10 points à 3/14 au shoot). L’arrière des Suns a donc répondu avec la manière et un grand match dans cet intense Game 4 des Finals à Milwaukee.

Sa ligne de statistiques est superbe : 42 points à 17/28 au shoot et surtout un troisième quart-temps parfait (18 points à 7/7 au tir). Devin Booker a été géant, mais en vain, malheureusement pour lui et Phoenix.

« On doit conclure et ça nous a fait mal », explique-t-il en conférence de presse. « Donc dès qu’on perd un match, c’est vraiment difficile à avaler, surtout à cet instant de la saison. »

Monty Williams obligé de gérer ses minutes

Après son show dans le troisième quart-temps, l’arrière s’est fait remarquer en dernier acte par sa cinquième faute, commise à cause d’un coup d’épaule sur P.J. Tucker au rebond. Clairement, il aurait pu l’éviter, car elle est trop visible, pas obligatoire et qu’elle casse un peu la bonne dynamique des Suns à cet instant-là.

Ces derniers étaient devant en début de quatrième quart-temps et Chris Paul et compagnie avaient encore six points d’avance (79-85) au moment de la sortie de Devin Booker. Cinq minutes plus tard, quand le All-Star revient, Phoenix a toujours le contrôle (90-93) mais n’a pas su tuer le match.

« C’est dur, car il aurait pu marquer 50 points, sans quelques ballons perdus », déplore Monty Williams. « Je voulais le faire revenir une minute plus tôt, on voulait faire le plus de stops et de solides possessions possible, mais la situation n’est pas idéale. On s’est bien débrouillé, il est revenu alors que le score était serré. On était devant. »

Beaucoup de risques défensifs…

Sauf qu’il a en partie perdu son rythme offensif et ne termine ces cinq ultimes minutes qu’avec un 2/6 au shoot. Il a répond au shoot primé de Pat Connaughton, qui avait fait passer Milwaukee devant, mais n’a pas trouvé la cible quelques secondes après. « J’étais toujours dans le rythme », assure-t-il pourtant. C’est alors Khris Middleton, lui aussi énorme (40 points) dans cette quatrième manche, qui a fait la différence.

Au milieu de ce « money time », Devin Booker a aussi pris énormément de risques en défense, et sur une action en contre-attaque, face à Jrue Holiday, il aurait dû prendre sa sixième faute. Mais les arbitres, qui ont confirmé après la rencontre leur erreur, n’ont pas sifflé. Une énorme prestation offensive malgré des fautes à gérer durant la rencontre et un match à suspense, à l’extérieur : l’arrière de 24 ans était à la hauteur de ce défi.

« Il était très concentré », affirme le coach de Phoenix. « On a beaucoup parlé, il avait fait un excellent entraînement mardi, et il était à l’aise pour le shootaround et l’échauffement ce mercredi. On savait qu’il allait rebondir de sa mauvaise soirée. Il a provoqué des fautes, ça nous a aidé. »

Pourra-t-il faire encore mieux dans le Game 5, dans l’Arizona, programmé samedi soir ?

En attendant ce match décisif, il peut se consoler de ce revers en se disant qu’avec ses 542 points marqués en playoffs cette saison, il vient d’inscrire son nom dans l’histoire de la NBA, en dépassant Rick Barry (521). En effet, jamais un joueur qui dispute les playoffs pour la première fois de sa carrière n’avait été aussi prolifique.