Le MVP de la nuit | Khris Middleton, le contrat de confiance

On s’attendait à ce qu’il se réveille à domicile après deux premières manches moyennes, comme il l’avait déjà fait dans toutes les séries précédentes, et on n’a pas été déçu ! Dans ces playoffs, Khris Middleton est un diesel. Les deux premiers matches sont le plus souvent moyens, et ensuite, il trouve son rythme de croisière. Confirmation cette nuit avec cette performance héroïque à 40 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Le tout à 15 sur 33 aux tirs avec… une seule balle perdue !

L’arrière-ailier des Bucks est resté 43 minutes sur le parquet, et il ne perd qu’un ballon. « K-Man a fait ce qu’il avait à faire. Il a fait ça dans n’importe quelle série dans ces playoffs » répond Jrue Holiday. « Il n’a peur de rien. Il n’a jamais eu peur de rien. Je ne suis pas surpris, mais c’était le bon moment ! »

« Ma confiance reste élevée car mes coéquipiers me disent de continuer à shooter »

Son duel avec Devin Booker était digne de celui qui l’avait opposé à Kevin Durant en demi-finale de conférence, et c’est la première fois depuis 2001 que deux adversaires atteignent la barre des 40 points dans un match des Finals. La dernière fois, il s’agissait du Shaq et d’Allen Iverson, en 2001.

« Devin a mis des tirs compliqués, des tirs vraiment très compliqués. On l’a pris à deux, on a contesté ses tirs, il a mis des tirs clutch… Mais on est resté dans nos systèmes, on l’a accepté. On a juste essayé de le forcer à travailler » commente Middleton, qui refuse de se mettre en avant.

Pour lui, et c’est vrai pour n’importe quel shooteur, c’est une question de confiance. « Ma confiance reste élevée car mes coéquipiers me disent de continuer à shooter, de rester agressif, et de prendre des tirs dès que je suis ouvert. En fin de match, ils voulaient que j’ai la balle en main, et que je crée des choses. J’ai eu la chance que quelques tirs rentrent dedans. »

Pas toujours heureux avec son tir cette nuit, c’est pourtant bien lui qui va inscrire dix points de suite dans le « money time » pour faire basculer le match. C’est déjà lui, en premier quart-temps, qui avait donné une grosse bouffée d’air à sa formation avec un 3-points, alors que Phoenix avait déjà creusé l’écart. Et c’est lui, dans ce 4e quart-temps étouffant, qui va tenir son équipe à bout de bras. Un vrai récital dans le pur style d’un grand attaquant. Un duel d’esthètes face à un Devin Booker impressionnant dans son jeu à mi-distance.

« Sa personnalité et l’attention qu’il porte sur les autres sont hors du commun »

« Khris est unique » résume Mike Budenholzer en conférence de presse. « Il a réalisé de grandes choses en attaque, mais il s’est aussi beaucoup donné en défense. » Quant à Pat Connaughton, assis à côté de Middleton lors du point presse, il loue sa justesse. « C’est un match à la Khris. Il réalise les bonnes actions au bon moment. Il est agressif au niveau du tir, il trouve les gars quand il est sous pression, et c’est le genre de joueur qui veut le ballon dans les moments chauds. On a toujours confiance en son leadership pour faire le bon geste, que ce soit en attaque comme en défense. »

C’est un peu le même discours chez Giannis Antetokounmpo : « Que l’on gagne ou qu’on perde, j’ai toujours confiance en Khris. On veut qu’il ait la balle. On veut qu’il prenne les décisions. On veut qu’il prenne des tirs importants, et ce soir, il a été incroyable ».

C’est ce qui est étonnant et atypique dans leur duo. Le Grec est le « franchise player », un double MVP, mais les ballons chauds sont pour Middleton. Il avait sauvé les Bucks lors du tout premier match des playoffs face au Heat. On se souvient de sa fin de Game 3 face aux Nets, ou encore de ses 38 points dans le Game 6 de la même série. Sans oublier, évidemment, la fin de série face aux Hawks où il a tenu la baraque en l’absence de son fidèle compère.

« Il y a tellement de choses à dire sur Khris » conclut son coach. « Quand on joue à un tel niveau et qu’on est là pour aider coéquipiers, la liste est longue… Mais je pense que sa personnalité et l’attention qu’il porte sur les autres sont hors du commun. C’est évidemment un super shooteur, un super passeur, un créateur. Je pense qu’il est aussi décisif en défense. Au final, c’est un un bon joueur complet ».