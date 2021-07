Devin Booker et Deandre Ayton attendus au tournant

En matière de performance, ils n’ont pas connu la même soirée sur les parquets, mais Devin Booker et Deandre Ayton ont terminé ce Game 3 des Finals avec un sentiment commun : la frustration.

Le premier a été maladroit (10 points à 3/14 au shoot) et n’est jamais entré dans la rencontre quand le second (18 points) a réalisé une très bonne première période, avant d’être cloué sur le banc en troisième quart-temps, plombé par les fautes. Leur rebond est donc attendu pour cette quatrième manche, ce mercredi soir.

L’art de rebondir

« Il faut avoir la mémoire courte, passer à autre chose », annonce l’arrière de Phoenix sur ESPN. « C’est un grand joueur, mais un homme avant tout », poursuit Mike Budenholzer. « Il va falloir être encore meilleur sur lui, on est préparé à voir un très bon Booker pour ce Game 4. »

Ayton a le même discours en parlant de son coéquipier. « Il est assez effrayant quand il sort d’un mauvais match », prévient le pivot. « Je connais sa mentalité et des matches comme ça, ça ne l’arrête pas. Je sais qu’il va monter d’un cran. »

Le pivot doit lui aussi une revanche à Monty Williams et à ses coéquipiers. Bon en début de match avec son apport offensif, les fautes ont raccourci sa seconde période, son troisième quart-temps surtout puisqu’il l’a passé entièrement ou presque (plus de 10 minutes) sur le banc. Et il est conscient que les Bucks vont sans doute venir à nouveau le chercher.

Une réponse d’abord collective

« Je ne vais pas laisser ces fautes changer mon agressivité, ni ce match me déranger », explique-t-il. « Je vais montrer mes mains, démontrer aux arbitres comment je défends. Je me prépare et je sais ce qu’il va se passer. »



Et si Booker voit dans cette réaction attendue de la « bonne pression », Chris Paul, lui, attend surtout une réponse collective après cette défaite de 20 points (120-100) dimanche soir. « Ce n’est pas du golf, ni du tennis », rappelle le meneur de jeu. « On est ensemble et toute l’équipe doit avoir ce revers en travers de la gorge. On ne voulait pas perdre ce match. »