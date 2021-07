La soirée cauchemar de Devin Booker

Il y a d’abord eu ce tir au-dessus de la planche en début de match après une énorme défense de Jrue Holiday, puis aussi ce coup de pression mis aux arbitres alors qu’il était sur le banc, et que les Suns étaient menés de plus de 20 points à cinq minutes de la fin… Devin Booker a débuté le match de la pire des manières, et il l’a terminé frustré.

Une soirée à oublier avec un affreux 3 sur 14 aux tirs, dominé dans l’agressivité et incapable de trouver son rythme.

« Evidemment, ce n’était pas bon… Mais il y a des soirs comme ça » a réagi la superstar des Suns en conférence de presse. « Le plus important pour moi, c’est la victoire, et on a échoué. Je suis donc davantage frustré par ça. Mais on a quelques jours de repos ici, et on va bien se remettre, on va regarder la vidéo, et on sera prêt mercredi. »

Pour Devin Booker, le plus important, c’est donc la défaite, et sa faillite personnelle n’a rien de frustrant. Peut-être aurait-il pu trouver de meilleures positions de tirs. « Je pense que je peux en trouver des meilleures, et on va faire en sorte que ce soit le cas. Le plus important, dans un match, c’est de gagner, et je pense qu’il y a eu d’autres choses pendant ce match. On peut dire que c’est un sport de réussites et d’échecs, mais au final, il faut faire en sorte que l’adversaire rate ses tirs, et qu’on profite d’opportunités faciles. C’est ce qu’on n’a pas fait ce soir. »

À la fin du match, Monty Williams a pris Devin Booker par le cou. Il lui a dit quelques mots. Si l’arrière n’a pas voulu dévoiler la teneur de cette petite discussion, son coach a été plus bavard.

« Je lui parlais juste du match, du type d’intensité avec laquelle on doit jouer » raconte l’entraîneur. « Juste des trucs classiques. Cela fait partie des ces matchs, dans le jargon NBA, qu’on doit jeter dans les toilettes. Mais on ne peut pas le faire en finale NBA. On doit regarder la vidéo, en retenir une leçon et recommencer à jouer notre type de basket de façon régulière. On l’a vu par à-coups. On n’a pas été capable ce soir de maintenir un certain niveau de constance. D’habitude, quand on joue avec beaucoup d’intensité et de tranchant, la constance suit. Nous n’avons pas été constants ce soir. »