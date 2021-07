Deandre Ayton plombé par les fautes

Non content d’être bien placé près du cercle et d’être bon sur pick-and-roll, Deandre Ayton avait ajouté un élément à sa partition en première mi-temps du Game 3 des Finals à Milwaukee. Avec ses petits shoots à 3-4 mètres, le pivot des Suns a effectivement réalisé une première mi-temps de très bon niveau.

En 14 minutes jouées pour ouvrir cette troisième manche, il affichait 16 points. Deandre Ayton était sans doute le meilleur joueur de Phoenix jusque-là, Chris Paul étant discret et Devin Booker dans le dur.

Sauf qu’en début de deuxième période, après un nouveau panier marqué, il prend sa quatrième faute. Il reste alors 10:25 à jouer avant le dernier acte. Il doit rejoindre le banc et y passer plus de 10 minutes. Il ne marquera alors plus que deux points dans la rencontre… Les Bucks l’avaient ciblé, ils ont réussi à le sortir.

« On doit en retenir la leçon, Ayton va grandir, c’est promis », a commenté Monty Williams en conférence de presse. « Ils ont été agressifs, il faut le reconnaître. Je ne vais pas me plaindre de ça, mais on doit comprendre comment les arbitres sifflent et s’adapter. C’est difficile de dire quelque chose à un joueur qui est pris en grippe par l’adversaire. Je ne sais pas comment définir une défense légale dans ces moments-là. On va regarder les vidéos et voir où il peut être mieux placé, et comment il peut provoquer des passages en force. »

« Je ne vais pas me plaindre ouvertement des fautes mais on peut observer qu’on a eu 16 lancers-francs et un joueur en a tiré 17 »

Plus globalement, et forcément frustré par l’obligation de mettre son pivot sur le banc pendant si longtemps, Monty Williams fut perplexe face aux décisions arbitrales.

« Je ne vais pas me plaindre ouvertement des fautes », poursuit le coach, qui prend des pincettes pour éviter l’amende. « Je ne vais pas le faire, mais on peut observer qu’on a eu en tout 16 lancers-francs et un joueur (Giannis Antetokounmpo) en a tiré 17. »

Deandre Ayton termine ce Game 3 avec 18 points à 8/11 au shoot et 9 rebonds en 24 minutes. Pour compenser son absence, les Suns ont tenté le « small ball ». Principale rotation cette saison, Dario Saric, blessé, n’est plus là, Torrey Craig était bien présent mais diminué, il restait donc Frank Kaminsky, qui n’a eu que très peu d’impact.

Cette option a fonctionné dans un premier temps, mais sur le long terme, les Bucks ont fini par dominer près du cercle et faire l’écart avant de l’emporter définitivement.

« On a été affecté par son absence, mais on doit laisser passer l’orage. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer et on a assez de joueurs pour faire face à ces situations de fautes », explique Jae Crowder. « Ce fut important, car ils ont été très présents au rebond et ils ont appuyé physiquement », constate Cameron Johnson. « Deandre est très bon pour apporter sa présence dans la raquette, prendre des rebonds et montrer les muscles. Donc c’est compliqué quand il a des fautes. »