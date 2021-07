Transfert de Ben Simmons : Damian Lillard sinon rien ? De’Aaron Fox intouchable chez les Kings ?

Le transfert de Ben Simmons risque d’être l’un des feuilletons de l’été en NBA. Poussé vers la sortie par les Sixers, après ses derniers playoffs ratés, l’Australien ne manque tout de même pas de prétendants et il devrait parvenir à rapidement trouver un nouveau point de chute. Que ce soit à Cleveland, Indianapolis, Toronto, Minneapolis ou bien Sacramento.

Comme annoncé hier par l’insider Marc Stein, les Kings font ainsi partie des cinq équipes prêtes à récupérer Ben Simmons. Seule condition imposée par les dirigeants de Philadelphie : qu’un joueur de calibre All-Star soit inclus dans une éventuelle transaction. Un critère auquel correspond justement De’Aaron Fox, qui sort de la meilleure saison de sa jeune carrière, avec ses 25.2 points, 3.5 rebonds, 7.2 passes et 1.5 interception de moyenne, en 2020/21.

Sauf que le Sacramento Bee rapporte aujourd’hui qu’il est « hautement improbable » que le meneur de 23 ans soit intégré dans les discussions, en cas d’échange. Comme Tyrese Haliburton, d’ailleurs. Une information peu surprenante, compte tenu du statut d’un De’Aaron Fox qui n’en finit plus de prendre de l’épaisseur dans sa franchise, mais qui pourrait bloquer la venue de Ben Simmons en Californie.

Et, ce, même si Buddy Hield, Marvin Bagley III et/ou plusieurs tours de Draft sont mis dans l’équation par Monte McNair, le GM de Sacramento, qui a travaillé pendant 13 ans chez les Rockets aux côtés de Daryl Morey, désormais président de Philadelphie.

Un transfert trop compliqué à mettre en place ?

Autre équipe qui pourrait potentiellement être intéressée par le profil de Ben Simmons, mais qui ne figure pas parmi les cinq mentionnées par Marc Stein hier : les Blazers.

À l’instar des Kings, Portland souffre ainsi depuis plusieurs années défensivement, et l’arrivée du dauphin de Rudy Gobert pour le trophée de Défenseur de l’année 2021 serait, par conséquent, vue d’un bon oeil par les dirigeants de l’Oregon, afin de progresser de ce côté du parquet.

Sauf que pour ravir Ben Simmons aux griffes des Sixers, les dirigeants des Blazers n’auront d’autre choix que d’inclure Damian Lillard dans la balance, si l’on en croît le toujours bien informé Marc Stein. En clair, les CJ McCollum, Robert Covington, Norman Powell et autres Nassir Little ne suffiront pas à convaincre Daryl Morey de lâcher son triple All-Star.

Et cette condition risque, là encore, de bloquer un éventuel transfert, quand on connaît l’importance de « Dame » à « Rip City ». Bien que le meneur de 30 ans ait récemment manifesté son mécontentement et son envie de gagner au plus vite…