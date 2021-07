Au moins cinq équipes prêtes à récupérer Ben Simmons !

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais The Athletic annonce que les Sixers ont commencé à parler aux autres franchises en vue de monter un transfert au sujet de Ben Simmons !

Ouvertement critiqué par Doc Rivers et Joel Embiid suite à sa série face aux Hawks, où ses problèmes de shoot, tant dans le jeu qu’aux lancers, s’étaient révélés particulièrement problématiques, l’Australien avait ensuite été soutenu publiquement par son coach et le président du club, Daryl Morey. Mais en coulisses, ça s’agitait puisque l’agent du joueur, Rich Paul, était allé discuter avec les dirigeants pour déterminer la suite.

Toujours selon The Athletic, Philadelphie réclame en tout cas un « joueur de calibre All-Star » en échange de Ben Simmons, qui dispose encore de quatre ans de contrat (147 millions de dollars garantis au total) jusqu’en 2025.

Les Raptors sur le coup

Malgré son absence de progrès au tir, le Boomer garde une cote très élevée en NBA. Il faut dire qu’il fait tout de même partie des meilleurs défenseurs de la ligue, avec deux apparitions dans des All-Defensive First Team, et une grosse polyvalence de ce côté du terrain. En plus de ses qualités sur jeu rapide et de son sens de la passe en attaque.

On sait par exemple que les Wolves sont très intéressés et ils seront loin d’être les seuls. Ainsi Marc Stein annonce que quatre autres franchises sont sur le coup : les Cavaliers, les Pacers, les Kings et les Raptors. Sur le papier, ces cinq équipes ont ce qu’il faut pour faire une offre très correcte. On sait aussi que les Pacers auraient déjà proposé Malcolm Brogdon et leur choix de Draft, sans que les Sixers ne sourcillent.

À Daryl Morey désormais de faire monter les enchères afin de récupérer la meilleure contrepartie possible pour Philadelphie…