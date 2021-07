Les Sixers auraient refusé une offre des Pacers pour Ben Simmons

Toujours bien informée sur les coulisses à Philadelphie, la chaine Kron4 News rapporte que les Sixers ont reçu plusieurs offres pour Ben Simmons, et ils continuent de répondre qu’ils sont éventuellement prêts à l’échanger contre un joueur du même calibre, c’est à dire un All-Star confirmé. C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas donné suite à une offre des Pacers.

On ne sait pas si c’est lié à l’arrivée de Rick Carlisle, mais les Pacers auraient proposé un package composé de Malcolm Brogdon et d’un premier tour de Draft. Même si la polyvalence sur les postes d’arrières et les qualités de Brogdon seraient intéressantes à Philadelphie, ce n’est pas suffisant pour faire réfléchir Daryl Morey et son staff.

D’autres rumeurs évoquent un intérêt des Wolves, des Kings et des Warriors. Des coups de fil auraient même été passés…