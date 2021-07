À domicile, Giannis Antetokounmpo (41 points) permet aux Bucks de se relancer avec la manière !

Installées dans l’Arizona pour le Game 1 puis le Game 2, ces Finals 2021 se poursuivent désormais dans le Wisconsin pour ce Game 3. Dos au mur après avoir perdu les deux premières rencontres de cette série, les joueurs de Milwaukee n’ont d’autre choix que de l’emporter ce soir, pour continuer à croire au titre NBA. Sauf qu’en face, leurs homologues de Phoenix sont évidemment bien décidés à porter le coup de grâce et virer à 3-0, à l’issue de cette partie.

Comme attendu, les premières minutes de ce match sont très équilibrées. Bonne nouvelle pour les Bucks : l’adresse et l’agressivité retrouvées de Jrue Holiday et Khris Middleton. Un apport non-négligeable pour compenser la (surprenante) sortie rapide de Giannis Antetokounmpo. Côté Suns, ce sont principalement Chris Paul, à mi-distance, et Deandre Ayton, dans la raquette, qui font du grabuge afin de garder les leurs au contact (15-14).

Particulièrement dominateur dans la peinture, Deandre Ayton (12 points) porte Phoenix dans ce quart-temps et les intérieurs adverses sont à court de solutions. Revenu aux affaires, Giannis Antetokounmpo se distingue, lui, avec un dunk et des lancers-francs. Quant à Bobby Portis, son activité fait du bien aux côtés de Khris Middleton.

Mais guidée par un superbe collectif et quelques réussites à 3-points, malgré la maladresse de Devin Booker (1/7 aux tirs), la franchise de l’Arizona mène d’une courte tête après douze minutes (28-25).

Un temps-mort comme déclic

Dans le deuxième acte, les Suns confirment leur emprise sur la partie, avec de nouveaux coups de poignard de Chris Paul à mi-distance et de Deandre Ayton dans la raquette. Jusqu’à ce que les Bucks, dans le dur après plusieurs possessions offensives stériles, ne se réveillent enfin, à la suite d’un temps-mort pris par Mike Budenholzer.

Menés 36-30 à ce moment-là, les locaux infligent dans la foulée un « run » de 14-2 à leurs visiteurs du soir ! Inarrêtable et incisif près du cercle, Giannis Antetokounmpo tire l’ensemble de ses coéquipiers vers le haut. Notamment Brook Lopez et Khris Middleton, ses parfaits relais sur le terrain lors de ce « run » renversant (44-38).

Et le festival en attaque de Milwaukee se poursuit au fil des minutes. Du toujours précieux P.J. Tucker à l’hyperactif Bobby Portis, en passant par le chef d’orchestre Jrue Holiday ou les scoreurs Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. En pleine confiance, les joueurs du Wisconsin déroulent leur basket, font même le show en contre-attaque, et martèlent surtout la peinture de Phoenix, hors du coup. En témoignent les performances de Devin Booker et Mikal Bridges (7 points à 2/12 en cumulé).

Forcément, le score est fleuve à la mi-temps (60-45).

🤩 Cette contre-attaque sublime des Bucks ! Holiday ▶️ Middleton ▶️ Holiday ▶️ Portis ! 🎥 via @NBA.#NBAFinalspic.twitter.com/hzNvxPib5t — Basket USA (@basketusa) July 12, 2021

Cam Johnson et Jrue Holiday se tirent la bourre

Au retour des vestiaires, cet écart d’une bonne dizaine de points se maintient au tableau d’affichage. La pause n’a, elle aussi, pas eu d’influence sur Giannis Antetokounmpo, qui n’en finit pas de se balader à l’intérieur. D’autant plus avec la sortie de Deandre Ayton, limité par les fautes.

Et c’est finalement l’entrée en jeu de Cameron Johnson, auteur de 10 points, dont un énorme « poster dunk » sur P.J. Tucker, qui fait souffrir les Bucks et relance totalement les Suns avec un 7-0 (74-67). Des Suns pourtant encore orphelins de Devin Booker et Mikal Bridges…

Mais c’est alors que Jrue Holiday, jusqu’ici plutôt discret au scoring, prend feu à 3-points pour redonner de l’air aux siens. Avec ses quatre réussites primées, le meneur métamorphose Milwaukee, également boosté par les tirs extérieurs de Pat Connaughton, la folie de l’électrisant Bobby Portis et les énièmes paniers de Giannis Antetokounmpo près du cercle.

Le public du Fiserv Forum est évidemment en délire car, malgré Jae Crowder et Chris Paul, son équipe a terminé ce quart-temps sur un « run » de 16-0 (!), pour virer à +22 à douze minutes de la fin (98-76) ! Phoenix est K-O.

Giannis Antetokounmpo dans la légende

Sans surprise, dans le dernier acte, les Bucks continuent d’appuyer là où le bât blesse côté Suns : dans la raquette. L’absence de Deandre Ayton profite toujours à l’inévitable Giannis Antetokounmpo, mais aussi à Brook Lopez, bien décidé à en finir au plus vite.

En face, Chris Paul et Jae Crowder ont beau surnager et tout tenter, ils se retrouvent esseulés devant le collectif adverse et un ultime 3-points de Khris Middleton les achève pour de bon (113-90).

À l’issue d’un « garbage-time » de 5-6 minutes, Milwaukee l’emporte donc 120 à 100 à l’arrivée, revenant du même coup à 2-1 dans ces Finals. Tout est relancé dans cette série, avant un Game 4 de la plus haute importance pour les deux formations !

Attendus, Giannis Antetokounmpo (41 points, 13 rebonds, 6 passes), Jrue Holiday (21 points, 5 rebonds, 9 passes) et Khris Middleton (18 points, 7 rebonds, 6 passes) n’ont pas déçu, contrairement à Devin Booker (10 points, à 3/14…) et Mikal Bridges (4 points) dans le camp opposé. Laissant ainsi Chris Paul (19 points, 9 passes), Deandre Ayton (18 points, 9 rebonds) et Jae Crowder (18 points, 6 rebonds) se démener dans le vide.

À noter que Giannis Antetokounmpo est devenu le 6e joueur de l’histoire des Finals à réussir 2 rencontres d’affilée avec 40+ points, après Jerry West (1965, 1969), Rick Barry (1967), Michael Jordan (1993), Shaquille O’Neal (2000) et LeBron James (2016). Le « Shaq » est d’ailleurs le seul, avec le « Greek Freak », à avoir également terminé en double-double dans ces deux matchs.