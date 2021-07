Mondial U19 | Le collectif des Bleuets leur offre une finale historique face aux États-Unis !

Ce fut pourtant loin d’être simple pour Victor Wembanyama et ses camarades. Déjà parce que le phénomène français n’a pu jouer que 9 minutes, à cause de problèmes de fautes qui l’ont vite renvoyé sur le banc. Sans lui, les Bleuets ont d’abord souffert, dépassés par la maîtrise serbe du pick-and-roll, qui a plombé leur première mi-temps.

Heureusement, Jayson Tchicamboud parvenait à trouver des failles, alors que Yvan Ouedraogo était monstrueux d’activité au rebond et Rudy Demahis-Ballou suffisamment adroit de loin pour éviter que l’écart ne se creuse trop.

À la mi-temps, la Serbie ne menait ainsi que 39-33 et on pensait que le retour de Victor Wembanyama allait permettre aux Bleuets d’inverser la tendance. Sauf que l’intérieur prenait illico sa troisième faute et devait retourner sur le banc. C’est donc sans lui que la France, dirigée de main de maître par Matthew Strazel, a étouffé la Serbie, derrière une grosse défense qui laissera finalement Nikola Jovic à 15 points et 9 rebonds.

Yvan Ouedraogo continuait de faire parler ses muscles et sa rage au rebond et Clément Frisch apportait l’ultime étincelle, avec plusieurs actions de classe qui finiront de faire basculer le match.

La France s’impose donc 75-69 en laissant la Serbie à 12 points dans le dernier quart-temps, et s’offre une finale face aux Etats-Unis. C’est la première de son histoire dans la compétition et ce sera demain, à partir de 18h00.

