Elie Okobo à la relance à l’Asvel

Après trois années aux Etats-Unis, dont deux à Phoenix à essayer de se faire sa place dans l’effectif des Suns (actuels finalistes) et la dernière en G-League au sein des Long Island Nets, Elie Okobo (1m91, 23 ans) a décidé de revenir en France, et plus particulièrement à l’Asvel, pour se relancer.

L’ancien meneur palois va donc passez chez l’ennemi héréditaire de Villeurbanne, mais après une saison difficile à 8 points, 3 rebonds et 5 passes de moyenne dans la Bulle de la G-League, puis une opération à la cheville, Elie Okobo va non seulement pouvoir évoluer en championnat de France, mais surtout se mesurer à l’Euroleague. Un défi de taille !

« C’est un joueur que l’on suit depuis de nombreuses années, dont le jeu nous a toujours séduit », a commenté le président du club Tony Parker dans un communiqué officiel. « Le voir quitter les Etats-Unis et choisir notre club pour faire son retour en France est un nouveau signe fort, celui que notre projet a du sens et parle aux joueurs français qui ont envie d’être impliqués ! »

Après avoir déjà recruté la pépite du basket français, Victor Wembanyama, l’Asvel frappe fort une nouvelle fois sur le marché des transferts. Après avoir réussi à relancer Livio Jean-Charles (actuellement à l’Olympiakos) ou encore Moustapha Fall (lui aussi bientôt à l’Olympiakos) mais également Guerschon Yabusele et Thomas Heurtel (vers le Real Madrid), l’Asvel va de nouveau essayer de servir de tremplin au jeune meneur bordelais qui n’a pas trouvé sa place outre-Atlantique…