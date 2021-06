Victor Wenbanyama devrait signer à l’Asvel après son départ de Nanterre

Au club depuis 2014, depuis ses dix ans, Victor Wenbanyama (2m19, 17 ans) annonçait il y a quelques jours qu’il quittait Nanterre, mais sans préciser sa nouvelle destination. Et selon les informations de BeBasket, il s’agira, sans trop de surprise, de l’Asvel de Tony Parker.

En baisse de budget, et avec un poste 4 qui devrait se retrouver déserté alors que Guerschon Yabusele et Amine Noua seraient en partance, l’Asvel va pouvoir responsabiliser l’immense prospect français qui aura un rôle important en championnat de France, mais qui découvrira surtout le plus haut niveau européen avec l’EuroLeague.

Auteur d’une saison à 6.8 points, 4.7 rebonds et 1.9 contre par match, en 17 minutes de moyenne (18 matchs), Victor Wenbanyama a encore beaucoup de choses à apprendre et les formateurs de Villeurbanne, Jo Gomis et Paccelis Morlende, vont avoir un beau projet à accompagner dans les années à venir.

Élu meilleur jeune de la saison 2020/21 en Jeep Elite, et meilleur contreur également du championnat hexagonal, Victor Wenbanyama figure déjà sur les radars de tous les scouts NBA avec sa combinaison de taille et de qualités techniques. La prochaine « licorne » est normalement attendue outre-Atlantique pour la Draft 2023 mais il pourrait bien y atterrir dès la saison prochaine si Adam Silver confirme le changement d’âge à la Draft…