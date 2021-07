Audiences TV | Petit score pour le Game 1 des Finals

Si on compare avec le Game 1 des Finals 2020 entre les Lakers et le Heat, disputé en octobre dans la « bulle », alors l’audience de ce premier match entre les Suns et les Bucks est une réussite pour la ligue.

Avec 8.56 millions de téléspectateurs, la rencontre diffusée sur ABC mardi soir a fait mieux que la précédente (+ 13%) au même stade de la compétition, qui avait affiché une très petite audience (7.41 millions) à l’automne dernier.

Bien évidemment, les chiffres ont été importants à Phoenix et Milwaukee. Jamais depuis vingt ans, un match n’avait été autant regardé dans les deux villes concernées par ces Finals.

Sauf que si on pousse la comparaison avec les dernières saisons « classiques », comme en 2018 et 2019, alors cette audience à moins de 9 millions est beaucoup moins réjouissante. Car le Game 1 entre les Warriors et les Raptors, il y a deux ans, avait réuni 13.3 millions de personnes quand le Warriors – Cavaliers de 2018 dépassait la barre des 17 millions de téléspectateurs (17.6) !

La chute est d’ailleurs très brutale dans les grandes villes. La preuve avec les chiffres du Sports Business Journal : entre 2019 et cette année, l’audience du Game 1 a plongé de 56% à New York et Philadelphie, et de 51% à Chicago !