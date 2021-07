Kenny Atkinson quitte les Clippers pour les Warriors

Tyronn Lue aura un été chargé puisque coup sur coup, il vient de perdre deux de ses assistants. Après Chauncey Billups, parti aux Blazers pour vivre sa première expérience de « head coach », c’est au tour de Kenny Atkinson de faire ses valises. L’ancien coach des Nets a accepté de rejoindre les Warriors pour un poste de « premier assistant ».

Selon The Athletic, Atkinson va remplacer Jarron Collins, et il sera au même niveau que Mike Brown dans la hiérarchie des assistants de Steve Kerr. Golden State a aussi engagé Dejan Milojevic, en provenance de Serbie, et Jama Mahlalela, qui arrive des Raptors. Deux assistants au profil de formateurs.

Passé par la France comme joueur puis assistant, et ancien adjoint de Mike Budenholzer aux Hawks, Atkinson s’est fait un nom aux Nets, de 2016 à 2020. Pour sa première expérience comme coach principal, il était parvenu à créer une véritable identité de jeu avec un effectif modeste, rendant la franchise attrayante, avant finalement d’être poussé vers la sortie au cours de la saison passée, en raison du manque d’atomes crochus avec les deux superstars, Kevin Durant et Kyrie Irving.