Les Suns comblés d’enfin emmener Chris Paul en Finals

On peut effacer son nom de la liste des grands joueurs, All-Stars voire MVP, qui n’ont jamais participé à un match des Finals malgré une longue carrière. Parmi ces grands absents, on peut citer Steve Nash, Dominique Wilkins, Bernard King, George Gervin, Carmelo Anthony ou encore Damian Lillard.

Chris Paul, lui, a brisé la malédiction. Jamais avant lui un joueur n’avait amassé autant de sélections dans les All-NBA Teams ou dans les All-Star Games, ni marqué autant en playoffs sans jamais atteindre les Finals. Seul Kevin Willis a joué plus de matches (saison régulière et playoffs confondus) avant de goûter au Graal. Le pivot avait attendu 1 429 matches avant l’épopée de 2003 avec les Spurs quand Chris Paul aura patienté 1 214 rencontres…

C’est dire si ce fut long pour un joueur de ce calibre, considéré comme un des meilleurs meneurs de l’histoire.

« Qu’on les gagne ou non, cela le classe dans l’élite, d’avoir mené cette équipe aux Finals. Il fait partie des joueurs spéciaux », estime Jae Crowder pour The Athletic. « Il a mis 16 ans, ça prouve à quel point c’est dur d’atteindre ce moment. Il l’a dit et répété : il a mis 16 ans pour y arriver. Quand on se bat pour quelque chose, que c’est une motivation dans une carrière, c’est long. Ce sera encore plus fort si on gagne quatre matches de plus, ça marque un héritage, une carrière. C’est l’objectif. »

« Il n’a pas besoin d’une bague pour être considéré comme un des meilleurs meneurs de tous les temps »

Comme pour d’autres grands meneurs de jeu, Gary Payton en 2006 avec Miami ou Jason Kidd en 2011 avec Dallas, une bague de champion à cet instant de sa carrière serait une forme d’aboutissement pour « CP3 ». Même si pour Devin Booker, titre ou non, son coéquipier est une légende confirmée.

« Quoi qu’il en soit, Chris Paul est déjà validé », assure l’arrière. « Le reste, ce n’est que du bonus, pour solidifier les choses. Je sais qu’il le veut vraiment, qu’il est heureux d’y être pour la première fois. Mais il n’a pas besoin d’une bague pour être considéré comme un des meilleurs meneurs de tous les temps. C’est un fait, tout le monde le sait. Il est peut-être même le meilleur et il a marqué l’histoire pour toujours. »

Le numéro 4 de la Draft 2005 a vu ses amis LeBron James et Dwyane Wade enchaîner les trophées au fil des années alors que lui, saison après saison, était éliminé en playoffs, sans jamais passer plus de deux tours (sauf en 2018 avec les Rockets). Pour Monty Williams, qui est tombé dans les bras de son All-Star à la fin du Game 6 dans un grand moment d’émotion, Chris Paul a ainsi montré sa patience et son abnégation.

« Il n’abandonne jamais », constate, admiratif, le coach de Phoenix. « Nombre de ses contemporains ont déjà gagné le titre, joué les Finals. C’est tout ce qu’il voulait : gagner. Il a persévéré malgré les blessures et les échecs. Il était très proche à Houston et s’est blessé. Je sais que ça lui a fait très mal. Si on peut apprendre quelque chose de lui, c’est de toujours continuer, ne jamais rien lâcher. »

Même si elle est déjà belle, un titre ponctuerait quand même parfaitement l’histoire pour le meneur.