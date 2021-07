Mike Budenholzer soulagé après le premier diagnostic de la blessure de Giannis Antetokounmpo

Plutôt « positif ». Tel a été le premier mot lâché par le coach de Milwaukee lors de sa visioconférence qui a suivi le résultat des examens passés par Giannis Antetokounmpo. Les images étaient très inquiétantes et tout le camp des Bucks a retenu son souffle pendant près de 24 heures. Plus de peur que de mal donc pour Mike Budenholzer, qui a également évoqué un sentiment de soulagement.

« La façon dont sa se termine doit être considéré comme un point positif. Ça reste une grosse chute, qui a inquiété les deux joueurs, (Clint) Capela et évidemment Giannis. Ça fait partie du sport, des playoffs. Vous savez, nous allons gérer tout ça dans la perspective de Giannis et de celle de l’équipe, et nous devons juste continuer à avancer, être prêts pour le Game 5 », a notamment déclaré le technicien du Wisconsin.

L’âme du groupe

L’heure devrait donc bientôt être à l’élaboration d’un calendrier de retour si la simple « hyperextension » du genou est confirmée. Mais le staff médical de Milwaukee devra sans doute également composer avec la volonté du Grec de vouloir revenir le plus rapidement possible sur le terrain.

Mike Budenholzer a toutefois écarté la crainte d’un retour prématuré, s’en remettant à l’honnêteté de son joueur.

« Vous savez, c’est un gars tellement intelligent. Il est incroyablement au service de ses coéquipiers et toujours là, prêt à vouloir jouer, mais je pense qu’entre lui, le staff médical, Jon Horst (le GM) et moi, il y a une grosse confiance. Il y a un haut niveau de confiance, un haut niveau de respect, et nous avons de saines conversations. C’est ainsi que l’on prend de bonnes décisions. Nous nous attendons à ce que ce soit la même chose. Ce ne sera pas facile, mais ce sera pareil », a-t-il ajouté.

Comme l’a laissé entendre Coach Bud, les Bucks perdent plus que leur meilleur joueur, ils perdent aussi leur leader, celui qui prend la parole dans le vestiaire et donne le ton aussi en dehors du terrain.

« Sa maturité m’impressionne toujours, sa compréhension, son désir de jouer, de se battre et d’être là pour ses coéquipiers. Vous savez, ça a été la même chose, y compris dans les vestiaires et dans l’avion. C’est un compétiteur et un coéquipier incroyable. Et son état d’esprit, je pense qu’il affecte le groupe. C’est un gars qui pousse les gens vers le haut. Même pendant ces moments difficiles, avec la chute, la blessure, le fait de manquer la deuxième mi-temps… Il trouve étonnamment un moyen d’élever les gens, et c’est l’une de ses qualités particulières ».

Le début d’un nouveau challenge

Comme les Hawks suite à la blessure de Trae Young, c’est à Milwaukee de trouver les bons ajustements pour combler au mieux l’absence de Giannis Antetokounmpo. Un challenge que le stratège aborde… avec enthousiasme.

« Heureusement, il y a une façon de jouer à la fois avec et sans Giannis. Nous parlons de mouvement de balle et de mouvement de joueurs, de jouer librement, de façon naturelle. Ces choses deviennent probablement encore plus importantes. Nous avons beaucoup de talent, donc je pense qu’il faut laisser les gars jouer. Il faut les mettre à l’aise et les laisser jouer au basket, sans trop de complications », a-t-il souligné. « On traverse beaucoup d’épreuves au cours des playoffs. On perd un match, on gagne un match. Il se passe tellement de choses au cours d’une série de sept matchs, d’un tour à l’autre, toutes ces choses. Je ne veux pas dire que c’est la norme, mais le parcours fait partie de ce qui rend les choses agréables, et on est excité à l’idée de trouver comment aider notre groupe et le mettre dans une bonne position pour aller jouer et rivaliser ».