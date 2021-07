Déjà un nouveau coloris en prévision pour la Nike Zoom Freak 3

Nul doute que Giannis Antetokounmpo et Nike avaient imaginé un meilleur scénario pour fêter l’annonce officielle de la sortie de la Zoom Freak 3 le jour du Game 4 entre Milwaukee et Atlanta., durant lequel le « Greek Freak » s’est blessé au genou gauche.

La marque au « Swoosh », qui apparaît à nouveau en inversé sur la toute nouvelle chaussure signature de la star des Bucks, avait mis les petits plats dans les grands en dévoilant deux coloris : noir et violet et « Orange Freak ». Et on apprend aujourd’hui qu’un nouveau coloris turquoise et violet, sur la base de la première fuite parue sur les réseaux le mois dernier, va bientôt sortir. Un modèle qui collerait plutôt bien à l’univers du prochain Space Jam, soit-dit en passant.

Le turquoise domine la majeure partie de la paire, avec une sangle et des logos du joueur et de « Freak » écrit sur la languette en bleu foncé, des lacets en violet, une virgule en noir d’un côté et les contours de la virgule qui ressortent en noir et jaune de l’autre. Annoncée à 120 dollars, cette nouvelle version devrait être disponible dans les mois à venir, en espérant que Giannis Antetokounmpo soit remis sur pieds d’ici là.

