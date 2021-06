Très grosse inquiétude pour Giannis Antetokounmpo

Les Bucks ont perdu le Game 4 face aux Hawks, mais ils ont surtout perdu leur double MVP.

Alors qu’il s’était élevé pour contester un alley-oop de Clint Capela, le genou de Giannis Antetokounmpo s’est ainsi bloqué dans les jambes du pivot suisse au moment de la réception, entraînant une sévère hyperextension.

Les images sont en effet très inquiétantes car le genou du « Greek Freak » se plie vers l’intérieur. En souffrance, l’ailier fort de Milwaukee s’est relevé avec l’aide de son frère, Thanasis. On l’a vu rejoindre les vestiaires par lui-même, même s’il boitait très bas, avant de revenir sur le banc. Finalement, il est retourné aux vestiaires lorsque les Hawks ont pris le large, et Mike Budenholzer n’a pas donné plus d’infos après le match.

Désormais, Giannis Antetokounmpo va devoir passer des examens pour déterminer la gravité de la blessure mais la crainte est une rupture des ligaments croisés du genou, qui l’éloignerait des terrains plusieurs mois…