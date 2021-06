Sans Trae Young, les Hawks reviennent à hauteur des Bucks, qui perdent Giannis Antetokounmpo !

Jouera, jouera pas ? Telle était la question qui entourait le cas Trae Young, en amont de ce Game 4. Finalement, le meneur star des Hawks n’est pas en mesure d’aider son équipe à revenir à 2-2, face aux Bucks, en raison d’une blessure au pied trop handicapante.

Pour autant, malgré cette absence majeure, Atlanta démarre cette rencontre tambour battant.

Il faut dire que Lou Williams, le remplaçant de Trae Young dans le cinq de départ des locaux, joue particulièrement juste. Sans forcer, le vétéran prend ce que la défense adverse lui offre, au scoring ou à la passe. Justement, les joueurs de Milwaukee sont de leur côté méconnaissables, peinant à inscrire des points dans ce début de match.

Ils se retrouvent ainsi rapidement décrochés au tableau d’affichage, après six minutes (15-5).

Groggy, les Bucks finissent par réagir et inverser la tendance. Plus agressifs défensivement, en témoignent les trois minutes sans marquer de leurs hôtes, les hommes de Mike Budenholzer sont portés offensivement par le surprenant P.J. Tucker, adroit au shoot, et par l’inévitable Khris Middleton, qui prend un poil confiance.

Mais les Hawks peuvent compter sur le bon apport de leurs remplaçants, entre les 3-points de Danilo Gallinari et la belle activité défensive de Cam Reddish, afin de résister aux assauts de leurs visiteurs derrière l’arc et pour conserver les commandes, après un quart-temps (25-22).

Appelé à la rescousse, Lou Williams régale

Dans le deuxième acte, c’est le bondissant Onyeka Okongwu qui met Atlanta sur ses larges épaules, avec une succession de paniers dans la peinture. Ajoutez à cela un Lou Williams toujours parfait dans le jeu, pour notamment servir son jeune intérieur, et vous obtenez là un duo qui fonctionne bien et qui propulse de nouveau les siens à +10.

Du côté de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (incertain avant le coup d’envoi) tente de lancer sa partie en allant chercher des points dans la raquette, mais l’écart d’une dizaine d’unités ne redescend pas (39-30).

Soufflant le chaud et le froid, Khris Middleton essaie à son tour de relancer son équipe, mais ses réussites à mi-distance n’y changent rien non plus. Boostés par un public en délire, quelques lancers-francs convertis et un collectif au rendez-vous, les Hawks récitent leurs gammes, sans trembler.

Chez les Bucks, la mi-temps arrive ainsi à point nommé et ce n’est pas Giannis Antetokounmpo, transparent et chambré sur la ligne par le décompte des fans adverses, qui dira le contraire (51-38).

Le genou de Giannis Antetokounmpo lâche…

Au retour des vestiaires, Giannis Antetokounmpo se fâche et c’est tout Milwaukee qui respire mieux face à Atlanta, qui s’en remet principalement à Lou Williams pour trouver la faille. Dominateur dans la peinture, et accompagné par Jrue Holiday, le « Greek Freak » enchaîne dunks et réussites près du cercle afin de réveiller ses troupes (62-54).

Problème : cette embellie individuelle et collective n’est que de courte durée puisque, sur une reprise d’appui, le double MVP se blesse au genou. Les images ne sont pas rassurantes et il doit quitter ses coéquipiers…

Et juste après la sortie de Giannis Antetokounmpo, sous les applaudissements de la State Farm Arena, les Bucks sombrent complètement en concédant un 15-0 !

La rencontre leur échappe très clairement et Bogdan Bogdanovic se mue en chasseur de gibier avec ses innombrables 3-points plantés. Khris Middleton tente tout ce qu’il peut à mi-distance et dans la raquette, mais Danilo Gallinari puis Cam Reddish se chargent d’enfoncer davantage leurs adversaires, qui pointent tout simplement à 25 longueurs des Hawks, à douze minutes de la fin (87-62) !

Le collectif des Hawks au top de sa forme

Dans le dernier quart-temps, Jrue Holiday, Bobby Portis ou encore Bryn Forbes se démènent pour réduire l’écart aussi vite que possible. Sauf que Lou Williams, Bogdan Bogdanovic et Kevin Huerter agressent la peinture de Milwaukee pour stopper l’hémorragie et revenir à +20.

Et comme pour prouver que rien ne pourra arriver à Atlanta ce soir, Clint Capela en profite quant à lui pour réussir un improbable « circus shot » par-dessus le panneau (95-75).

Réaliste, Mike Budenholzer a évidemment compris que ce Game 4 allait tomber dans l’escarcelle des Hawks. Il finit donc par déposer les armes en faisant rentrer ses remplaçants, après d’énièmes réussites à 3-points de Kevin Huerter et Cam Reddish, ainsi qu’un nouvel « alley-oop » entre Lou Williams et Clint Capela.

À l’arrivée, au terme d’un petit « garbage time », les joueurs de Nate McMillan s’imposent dans les grandes largeurs (110-88), pour remettre les compteurs à zéro dans cette finale de conférence (2-2) !

L’homme de la soirée est Lou Williams (21 points, 5 rebonds et 8 passes), brillant en l’absence de Trae Young et bien épaulé par Bogdan Bogdanovic (20 points, 5 passes et 4 interceptions, à 6/14 à 3-points), Clint Capela (15 points et 7 rebonds), Kevin Huerter (15 points, 6 rebonds et 7 passes) ou encore Cam Reddish (12 points et 5 rebonds).

Mais pour les Bucks, le résultat de ce match semble passer au second plan, tant l’état de santé de Giannis Antetokounmpo risque de préoccuper toute une franchise et toute une ville, dans les prochaines heures…