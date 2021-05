Les premières images de la Zoom Freak 3

En marge de la sortie prochaine de la Nike Giannis « Immortality » en l’honneur de Giannis Antetokounmpo, la marque à la virgule aurait déjà planché sur les contours de la prochaine version de la série « Zoom Freak ». Voici donc à quoi pourrait ressembler la Nike « Zoom Freak 3 », selon les premières images dévoilées par le compte Instagram Sneakers_on_court.

Sur ce modèle bleu clair, on peut noter le retour de la virgule inversée, comme sur la « Zoom Freak 1 » et aussi la présence d’une sangle extérieure plutôt imposante pour assurer le maintien du pied en plus des lacets. Aucune info n’a encore filtré quant à la date de commercialisation de ce prochain modèle et son potentiel prix.

—

