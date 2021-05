Un nouveau coloris pour la prochaine chaussure signature de Giannis Antetokounmpo

Premièrement apparue sous un modèle quasiment entièrement noir, la Nike Giannis « Immortality » continue de se dévoiler avec un nouveau coloris foudroyant. Avec une empeigne toujours dominée par du noir mais cette fois le signe Nike en « Volt » d’un côté et blanc et noir de l’autre, ainsi que la semelle intermédiaire quasiment blanche pour assurer le contraste et donner à l’ensemble un nouvel effet plutôt réussi.

Même s’il n’y a encore eu aucune date de sortie officielle, la déclinaison « Immortality » de la prochaine chaussure signature de Giannis Antetokounmpo devrait être commercialisée courant juillet. Toujours aucune info sur le prix également. En attendant, on touche avec les yeux !

