Les Bucks se préparent à la vie sans Giannis Antetokounmpo

Pas aussi en forme qu’au Game 3 et même carrément amorphes pendant une mi-temps, les Bucks comptaient une dizaine de points de retard au moment où Giannis Antetokounmpo s’est blessé au genou.

Il y avait du mieux dans l’attitude au retour des vestiaires, mais ce terrible coup du sort va leur couper les jambes puisque les hommes de Mike Budenholzer vont encaisser ensuite un 15-2 en 4 minutes. Ce « run » leur sera fatal, et les voilà désormais à égalité (2-2) dans cette série face aux Hawks.

Une pilule difficile à avaler

Tout le monde va reprendre la direction de Milwaukee, et il va falloir se remettre la tête à l’endroit, sans doute sans Giannis Antetokounmpo. « Vu la réception sur sa jambe, ça ne sentait pas très bon… À partir de là, on est forcément inquiet… On ne veut jamais voir un joueur se blesser et encore moins un coéquipier » réagit Jrue Holiday. « On sait que ça peut arriver. Il nous a fait un clin d’œil en sortant du terrain comme pour nous donner de l’énergie, nous dire de continuer à jouer et de faire tout notre possible pour gagner. »

Mais les Bucks n’ont pas trouvé les ressources nécessaire pour s’imposer. Chez Mike Budenholzer, on se prépare déjà à jouer sans le Grec. C’est déjà arrivé six fois cette saison, et l’équipe n’avait gagné qu’une fois.

« Les gars ont essayé de gagner le match, mais Giannis compte évidemment pour une part importante de l’âme de cette équipe. Il y a l’aspect humain qui rentre en compte, on s’inquiète pour lui. Mais les joueurs sont dans le feu de l’action. Ils jouent, essayent de faire des stops, de prendre des rebonds, de trouver un moyen d’être là pour lui, même s’il n’est pas vraiment là et je suis sûr qu’ils feront la même chose. »

L’heure de Khris Middleton ?

Ce sera notamment l’occasion pour Khris Middleton de montrer qu’il est capable de porter une équipe. Pour lui, ce fait de jeu confirme encore une fois qu’une action peut changer le cours d’une saison. « Chaque année, tu espères que tous tes joueurs restent en bonne santé. On a déjà eu un blessé (Donte DiVincenzo) plus tôt dans la saison. Comme je l’ai dit, on ne sait pas pour Giannis mais ça fait partie du jeu. Beaucoup de joueurs sont en bonne santé. Il faut une bonne équipe pour gagner mais il y a aussi une part de chance avec les blessures. »

Interrogé, PJ Tucker ne veut pas en faire toute une histoire. « C’est une opportunité pour quelqu’un d’autre de se montrer. C’est la finale de la conférence Est, et il n’y a pas d’excuses. Peu importe qui joue ou pas… Ils ont également des joueurs blessés, tout le monde est un peu cabossé ou blessé. Vous devez vous battre et gagner. »

Et comptez sur lui pour ne rien lâcher jusqu’à la dernière seconde : « Ce sont les finales de conférence. Si vous n’avez pas l’envie de gagner, vous devez faire un autre job. »