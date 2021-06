Tyronn Lue, c’est 10 victoires – 2 défaites dans les matches à élimination directe !

Il avait prévenu que c’était « très faisable », et il a déjà fait une première partie du chemin. Alors que son équipe était menée 3-1 face aux Suns, avec le prochain match à Phoenix, Tyronn Lue était apparu très serein en conférence de presse. Il était sur le banc des Cavaliers lorsqu’ils avaient renversé les Warriors en finale NBA.

Le successeur de Doc Rivers en a connu, des situations où sa formation était dos au mur, dans l’obligation de gagner, et ça s’est très souvent bien passé. Avec la victoire de cette nuit, il affiche d’ailleurs un superbe bilan de 10 victoires pour 2 défaites dans les matches couperets !

« C’est plaisant… J’ai dit à notre équipe de ne pas gagner trois matchs mais de gagner chaque quart-temps. De commencer par là. Le parcours est trop long pour penser à trois matchs. Six jours, trois matchs. Il faut juste penser à gagner chaque quart-temps » répète-t-il. « Je pense que nos gars sont arrivés avec cet état d’esprit, et nous avons gagné trois quarts-temps sur quatre. Avoir cet état d’esprit lorsque vous êtes menés 3-1, en gagnant chaque quart-temps, cela enlève beaucoup de réflexion au jeu. Cela enlève beaucoup de pression comme vous l’appelez tous [rires] – et vous pouvez simplement jouer librement à partir de ce moment-là. Je pense que nos gars ont fait un excellent travail à ce niveau. »

La résilience permanente

« Quart-temps par quart-temps », c’est ce qu’il avait annoncé avant le match, et ça s’est vérifié. C’est comme ça que ses joueurs, pourtant privés de Kawhi Leonard, Ivica Zubac et Serge Ibaka, ont sauté à la gorge des Suns.

« C’est simplement notre groupe qui est comme ça, et ça a été le cas toute la saison. On a eu des gars en moins, et encore des gars en moins. D’autres ont pris le relais, sont entrés en jeu et ont bien joué. Nous l’avons fait toute l’année. Je sais que je continue à dire le même mot, « résilience », mais ce groupe en fait preuve » insiste Tyronn Lue. « Quand nous avons confiance et que nous jouons comme il faut, nous sommes une bonne équipe, peu importe qui est sur le terrain. (…) J’adore ces gars-là. Ils se battent tous les soirs, peu importe qui est sur le terrain, du 1er au 17e joueur. »

Ses joueurs ne le cessent de répéter, Tyronn Lue donne confiance. « Il ne panique pas » a répété plusieurs fois Paul George. Même lorsqu’il apprend quelques heures avant le Game 5 que son pivot Ivica Zubac ne jouera pas.

Mais comment fait-il pour convaincre ses joueurs ? La réponse avec Marcus Morris : « Je pense que c’est par sa façon de communiquer. Le fait d’être authentique. Il a vécu ces situations comme joueur, et ça aide. Il est toujours calme. Il fait toujours preuve de sang-froid. On sait qu’on peut aller le voir pour parler de choses dans le feu de l’action pour nous adapter dans la foulée. Il est à l’écoute des joueurs et il nous permet d’être nous-mêmes. »