Menés 3-1 face aux Suns, Tyronn Lue se souvient des Finals 2016

Les Clippers ont déjà remonté deux fois un déficit de 2-0 cette saison, mais cette fois, face aux Suns, ils sont menés 3-1 avec le prochain match à disputer à Phoenix ! Autant dire que la tâche s’annonce très compliquée, surtout sans Kawhi Leonard, mais pour Tyronn Lue, c’est « très faisable ». C’est l’expression qu’il a employée samedi soir, et il explique l’état d’esprit à avoir à partir de ce Game 5.

« Il suffit juste de prendre les matches, un par un. On ne peut pas se concentrer sur le fait d’en gagner trois. Il faut se concentrer sur la première victoire » rappelle Lue. « Tout commence quart-temps après quart-temps, surtout quand on joue à l’extérieur pour le cinquième match. Il faut prendre les choses quart-temps par quart-temps et essayer de gagner chaque quart. Cela doit être votre état d’esprit. Vous ne pouvez pas penser à trois matchs et à ce qu’il y aura dans quatre ou cinq, six jours à partir de maintenant. Vous devez penser à demain et à gagner quart-temps par quart-temps. Je pense que c’est l’état d’esprit dans lequel je dois m’assurer que notre équipe aborde le match de demain. »

« Je crois que LeBron avait donné le ton très tôt »

Dans son discours d’avant-match, Lue n’oubliera pas de rappeler à ses joueurs qu’il était à la tête des Cavaliers lorsqu’ils avaient renversé les Warriors en finale NBA. Ce n’est arrivé que 13 fois dans l’histoire, mais c’est donc « faisable ».

« Je crois que LeBron avait donné le ton très tôt. Je pense que nos gars étaient juste déterminés et concentrés pour gagner le premier quart-temps. C’est ce dont nous avions parlé : gagner le premier quart-temps, gagner le premier quart-temps ! Nous avions réussi un bon début de match, et ensuite on s’en était nourris tout au long du match. Ensuite, on avait pu revenir chez nous au Game 6. On avait dit aux gars : il faudra revenir chez nous pour un Game 6 de toute façon. Pourquoi ne pas le faire avec une victoire ? »

« Si quelques actions avaient tourné dans notre sens, on pourrait être en tête de la série »

C’était il y a cinq ans, et à l’époque, la suspension de Draymond Green avait été un sacré coup de pouce. Cette fois, pas de suspendu chez les adversaires, mais carrément un gros handicap : l’absence de Kawhi Leonard, leur meilleur joueur ! Comment trouver les mots pour remobiliser ses troupes ?

« En fait, on avait une chance de gagner deux de ces matchs serrés. Ce n’est pas comme si on s’était fait exploser dans les défaites. On a assez bien joué pour gagner ces matchs et si quelques actions avaient tourné dans notre sens, on pourrait être en tête de la série » conclut Lue. « Ne pensez pas que nous avons été dominés et que nous n’avons pas de réponse pour cette équipe, parce que nous en avons. Je pense simplement qu’offensivement, nous devons continuer à se faire confiance en chacun, à jouer avec plus de rythme et plus de pénétrations pour nous offrir de meilleures positions de tir. C’est le plus grand message que j’ai pour notre équipe. Ce n’est pas comme si nous avions été battus à plate couture. Les matchs que nous avons perdus ont été serrés à chaque fois, donc nous savons que nous pouvons tenir tête à cette équipe. »