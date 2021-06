Le MVP de la nuit | Paul George dans une autre dimension

Il y a toujours un match qui vous fait entrer dans une autre dimension. Pour Paul George, ce sera sans doute ce Game 5 remporté à Phoenix alors que les Clippers étaient dos au mur, et privés de deux titulaires : Kawhi Leonard et Iviva Zubac. Plus d’une équipe aurait baissé les bras, plus d’un joueur aurait croqué, mais ces Clippers 2021 sont à l’image de Paul George : aussi talentueux que revanchards mentalement.

Car l’ancien ailier des Pacers et du Thunder a clairement franchi un cap dans ces playoffs dans le leadership et sa capacité à rebondir. Il a craqué en fin de match. Il a loupé des lancers importants. Mais il est encore debout, et cette nuit, il signe son meilleur match de la série avec 41 points, 13 rebonds et 6 passes ! Le tout à 75% aux tirs pour évaluation de 52 ! La meilleure des réponses à toutes les critiques, encore bien vivaces…

Une star à qui on ne pardonne rien

« Je ne sais pas d’où vient ce trolling de merde qui permet à Internet de contrôler le récit sur ces joueurs » regrette Demarcus Cousins. « Cela devient débile. C’est l’un des joueurs les plus uniques à avoir enfilé des baskets. Donnez-lui ses lauriers ! »

On ne pardonne rien à Paul George mais c’est la faute à quelques déclarations malheureuses ou naïves tout au long de sa carrière, et c’est une cible facile. « C’est vrai… Mais franchement, c’est comme ça… C’est vrai, et je ne peux pas m’arrêter à ça » répond Paul George à propos des critiques. « Cela fait partie du boulot… Que je shoote bien ou pas, j’essaie de faire mon travail, et de dominer par mon jeu de manière générale. Pour moi, il n’y a pas que les points. Il y a les rebonds, la défense, le fait de jouer pour les autres. Je reste au-dessus de tout ça. Je reste moi-même. J’aimerais shooter à 75 ou 80% tous les soirs, mais ce n’est pas réaliste. »

Dans ces playoffs, « Playoff P » a pris le dessus, et depuis la blessure de Kawhi Leonard, il tient les Clippers à bout de bras. Cette nuit, il a dépassé les 20 points pour la 18e fois de suite dans ces playoffs, et seuls trois joueurs avaient déjà réalisé cet exploit : Michael Jordan, Kobe Bryant et Kevin Durant. Les trois avaient atteint les Finals…

La confiance précieuse de Tyronn Lue

Cette nuit, il est d’abord entré en douceur dans le match, laissant la vedette à Marcus Morris et Reggie Jackson pour prendre les devants. Puis quand les Suns ont signé un 12-0 pour prendre les commandes du match, il a sorti le grand jeu. Un vrai régal sur le plan offensif par la variété de ses attaques, et sa maîtrise du jeu à mi-distance. Le tout avec de la hargne en défense. Un vrai leader !

« S’ils doivent finir la série, il va falloir qu’ils s’arrachent ! » lance ainsi Paul George en conférence. « C’est notre mentalité. On ne va pas reculer. On ne va pas jeter l’éponge. Il va falloir nous passer dessus. On ne veut pas rentrer chez nous ! »

Une mentalité née de la confiance que Tyronn Lue transmet à ses joueurs par ses systèmes et ses discours. Et Paul George lui rend hommage : « Ty ne panique jamais. Le fait est qu’on n’avait jamais perdu par de gros écarts, et qu’on n’avait jamais été franchement dominés. Dans le Game 2, on perd sur un panier à la dernière seconde… Dans le Game 4, je n’arrive pas à en mettre une… Ce n’est pas comme si on était si loin d’eux, et Ty nous maintient dans nos systèmes. Il nous donne de la confiance, et il nous donne confiance dans ce qu’on fait. Il fait de petits ajustements, mais on reste dans nos systèmes. Dans ces moments comme ça, c’est bien d’avoir quelqu’un qui ne panique pas. »